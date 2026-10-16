Все пойдет, как по маслу: четыре знака зодиака наконец-то получат благосостояние и удачу после длительного застоя

Плутон перейдет в прямое движение и помогая этим четырем знакам зодиака начать привлекать изобилие и удачу. Но не традиционным способом. Плутон символизирует перемены и трансформацию. Находясь в Водолее, вы можете ожидать мощного потока информации , который заставит вас взглянуть на мир по-новому.

Видео дня

Это может быть не обязательно богатство в виде денег, но эти находчивые астрологические знаки получат нечто большее, пишет yourtango.

Лев

В вашей жизни прямо сейчас происходят большие перемены. Заканчивается период одиночества. Поскольку в этом процессе участвует Плутон, вы можете даже не знать, что происходит за кулисами. Однако, когда он входит в прямое движение, кто-то обычно раскрывает свои карты. Человек, которого вы глубоко любите, может показать, насколько сильно он к вам привязан.

Плутон – планета, которая раскрывает тайны. Если вы одиноки, тайный поклонник может дать вам понять, что он влюблен в вас. Засушливый период любви подходит к концу. В ваших руках оказывается свобода выбора. Много внимания и много возможностей. Именно это и нравится Льву.

Скорпион

Иногда люди не очень дружелюбны, потому что они заняты и у них много дел. Жизнь много раз обжигала людей, и ты это понимаешь. Поэтому, когда чувствуешь себя одиноким, не стоит постоянно настаивать. Лучше держать все при себе и чем-нибудь себя занять. В пятницу, как говорят, открываются шлюзы для светской жизни.

Плутон находится в вашем доме, доме и семье. Ваши родственники начинают писать, спрашивая, не хотите ли вы встретиться . Ваши родители хотят видеться с вами почаще. Вы задаетесь вопросом, что происходит, но вам это даже нравится. Ваша интровертная сторона давно жаждала общения. И теперь у вас много возможностей проводить время вместе.

РЕКЛАМА

Стрелец

Плутон в вашем третьем доме может быть полон секретов, и иногда не самых приятных. В пятницу кто-то расскажет вам то, что вам действительно нужно было знать, но вы не подозревали, что это происходит за кулисами. Ваша честная, прямолинейная натура сейчас проявляется как крайне конфликтная. Однако, поскольку Плутоном управляет Скорпион, ваша сдержанная сторона сейчас очень сильна и полезна. Вы способны точно изложить в письменной форме свои мысли и чувства. Перед отправкой вы внимательно перечитываете текст и понимаете, что нужно изменить.

Главные истории дня

Рыбы

Это был долгий путь, потому что, честно говоря, вы любите давать людям множество, множество, множество шансов. Однако, когда Плутон переходит в прямое движение, в вашем сознании словно что-то ломается, и вы понимаете, что это продолжалось слишком долго.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.