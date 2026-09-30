В Украине назначены и работают 1300 уполномоченных по вопросам безбарьерности. В целом правительство страны за последние полгода расширило программу безбарьерных маршрутов в городах и громадах. Также протезирование за государственный счет отныне в стране осуществляется с учетом индивидуальных потребностей людей.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, на заседании Совета по безбарьерности подвели итоги работы за 2025–2026 годы и определили основные задачи на следующие два года.

Что сказал премьер

"За последние полгода правительство расширило программу безбарьерных маршрутов в городах и общинах. Также обновило условия протезирования для людей со сложными и множественными ампутациями – с учетом их индивидуальных потребностей", – отметил глава правительства.

Он добавил, что после назначения уполномоченных по вопросам безбарьерности следующей задачей для них стало "обеспечение их инструментами для координации и мониторинга выполнения решений на местах".

Отдельным направлением работы премьер назвал "трудоустройство и создание доступных условий для людей с инвалидностью, ветеранов, пожилых людей, родителей детей и молодежи".

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По итогам заседания все министерства"получили конкретные задачи и сроки их выполнения", – сказал премьер и поблагодарил первую леди Елену Зеленскую и уполномоченную президента по вопросам безбарьерности Татьяну Ломакину "за системную работу и лидерство в этом процессе".

Украинский опыт

Безбарьерность в Украине уже окончательно вышла за рамки социальных инициатив. Сознательный бизнес видит в ней способ удержать сотрудников и клиентов, сообщества – возможность повысить качество жизни, а государство – доступность услуг.

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