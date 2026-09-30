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Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read2 мин
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Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов
После заседания Совета по безбарьерности Корецкий дал поручения членам правительства
Источник: Корецкий/Telegram

В Украине назначены и работают 1300 уполномоченных по вопросам безбарьерности. В целом правительство страны за последние полгода расширило программу безбарьерных маршрутов в городах и громадах. Также протезирование за государственный счет отныне в стране осуществляется с учетом индивидуальных потребностей людей.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, на заседании Совета по безбарьерности подвели итоги работы за 2025–2026 годы и определили основные задачи на следующие два года.

Что сказал премьер

Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов

Засідання Ради безбар'єрності

Источник: Корецький/Telegram

"За последние полгода правительство расширило программу безбарьерных маршрутов в городах и общинах. Также обновило условия протезирования для людей со сложными и множественными ампутациями – с учетом их индивидуальных потребностей", – отметил глава правительства.

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Он добавил, что после назначения уполномоченных по вопросам безбарьерности следующей задачей для них стало "обеспечение их инструментами для координации и мониторинга выполнения решений на местах".

Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов

Засідання Ради безбар'єрності

Источник: Корецький/Telegram

Отдельным направлением работы премьер назвал "трудоустройство и создание доступных условий для людей с инвалидностью, ветеранов, пожилых людей, родителей детей и молодежи".

По итогам заседания все министерства"получили конкретные задачи и сроки их выполнения", – сказал премьер и поблагодарил первую леди Елену Зеленскую и уполномоченную президента по вопросам безбарьерности Татьяну Ломакину "за системную работу и лидерство в этом процессе".

Украинский опыт

Правительство расширило программу безбарьерных маршрутов

Засідання Ради безбар'єрності

Источник: Корецький/Telegram

Безбарьерность в Украине уже окончательно вышла за рамки социальных инициатив. Сознательный бизнес видит в ней способ удержать сотрудников и клиентов, сообщества – возможность повысить качество жизни, а государство – доступность услуг.

Почему формальные решения больше не являются эффективными и как ведущие украинские компании, в частности "Ощадбанк", строят новую систему безбарьерности, смотрите здесь.

А тем временем в ДТЭК при трудоустройстве ветеранов и людей с инвалидностью начали использовать инструмент подбора должностей "МОЖУ". Этот инструмент помогает сопоставить функциональные возможности человека с реальными условиями рабочего места, а также учесть его опыт и профессиональные навыки – подробнее об этом OBOZ.UA рассказал здесь.

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