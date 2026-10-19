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Universal Bank вошел в список 50 лучших работодателей крупного бизнеса: за что отметили компанию

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Universal Bank вошел в список 50 лучших работодателей крупного бизнеса: за что отметили компанию
Universal Bank получил признание среди ведущих компаний Украины. Источник: Universal Bank

Universal Bank вошел в список 50 лучших работодателей крупного бизнеса по версии NV и Odgers Ukraine. В этом году рейтинг был сосредоточен на том, как компании поддерживают свои команды и создают возможности для профессионального развития сотрудников в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщил Universal Bank.

На что обращали внимание составители рейтинга

В рейтинг вошли 50 работодателей крупного бизнеса из различных отраслей. Участников оценивали не только по стандартным показателям работы с персоналом. Эксперты оценивали работодателей по практикам поддержки ветеранов и их семей, помощи сотрудникам в кризисных ситуациях, развитию талантов и внутренней мобильности, а также по уровню разнообразия и инклюзивности.

Отдельно эксперты рассматривали четыре направления:

- поддержка ветеранов и их семей,

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- помощь сотрудникам в кризисных ситуациях,

- развитие талантов и возможности внутреннего карьерного роста,

- разнообразие и инклюзивность.

Такой подход позволяет оценить практики, которые помогают сотрудникам продолжать работу, развивать профессиональные навыки и строить карьеру даже в условиях военных вызовов.

Как Universal Bank поддерживает команду

Для Universal Bank поддержка сотрудников является частью обеспечения стабильной работы команды. Банк помогает сотрудникам во время отключений электроэнергии, поддерживает мобилизованных коллег, а также развивает программы обучения и возможности для внутреннего карьерного роста.

Речь идет, в частности, о создании условий, в которых сотрудники могут продолжать выполнять свои профессиональные обязанности даже во время кризисных ситуаций, а также развивать экспертизу внутри компании.

Банк продолжает расширять команду

Несмотря на вызовы, связанные с войной, Universal Bank продолжает нанимать новых специалистов. Сотрудники также имеют возможность развиваться внутри банка и переходить на новые профессиональные должности.

Таким образом, высокая оценка в рейтинге касается не только условий труда, но и подхода к развитию команды — от поддержки сотрудников в кризисных ситуациях до обучения и внутренней мобильности.

Вхождение в список 50 лучших работодателей отмечает работу с командой, которая напрямую влияет на стабильность повседневных процессов и качество обслуживания клиентов.

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