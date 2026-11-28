Серебристый "дождик" советских времен снова в моде: на зеленой елке его сочетают со стеклянными игрушками. Мишура стала частью рождественского ретро-тренда 2026 года. Для более сдержанного оформления подойдет золотистая гирлянда. Ее укладывают по спирали.

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Поисковых запросов о серебристых елках из мишуры стало на 167% больше в сезоне 2026 года, чем годом ранее, сообщает платформа Faire. Запросов о гирляндах из мишуры стало на 97% больше, а винтажным рождественским декором на платформе интересовались на 40% чаще, чем в прошлом году.

Серебристый "дождик" со стеклянными птичками

Эксперты предлагают украсить зеленую елку красными шарами, стеклянными птичками и винтажными фигурками. Развесьте между игрушками отдельные серебристые нити так, чтобы они свободно свисали с кончиков веток. Добавьте гирлянду с разноцветными огоньками: их свет будет отражаться и в стекле, и в мишуре.

Если хочется дополнить елку другими ретро-украшениями, пересмотрите игрушки, которые собирали годами. Среди рождественских трендов также появились бумажные гирлянды и звезды из тисненой жести. Их можно сочетать со старыми фигурками из домашней коллекции.

Золотистая мишура с матовыми шарами

Для более сдержанного оформления достаточно одной гирлянды из мишуры. M Journal советует вести ее от верхушки к нижним веткам, оставляя примерно одинаковые промежутки между витками. В этих промежутках развесьте матовые бордовые и молочные шары: на их фоне металлический блеск будет заметнее.

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Часть светодиодной гирлянды спрячьте поглубже между ветками, ближе к стволу. Тогда теплый свет будет идти изнутри кроны, а мишура останется на виду вдоль внешнего края веток.

Мишуру можно использовать и вне елки: проложить вдоль каминной полки, добавить к сервировке праздничного стола или украсить ею подарки. Для таких акцентов Faire предлагает серебристые, золотистые, красные, зеленые, розовые и белые гирлянды.

Главные истории дня

Серебристый "дождик" и стеклянные украшения задают облик елки, но долговечность такого оформления зависит и от состояния живых веток. OBOZ.UA предлагает советы по сохранению свежести хвои: упругие ветки должны выпрямляться после сгибания, а хвоя – не осыпаться от легкого встряхивания.