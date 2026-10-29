"Укрзалізниця" пересмотрит протоколы безопасности после удара по вокзалу в Днепре

"Укрзалізниця" пересмотрит протоколы безопасности после российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и получили ранения гражданские пассажиры. В компании заявили, что перед атакой на вокзале и станции объявляли воздушную тревогу, а после выявления повышенной опасности начали эвакуационные мероприятия.

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В то же время железнодорожники пообещали детально проанализировать все обстоятельства трагедии и выяснить, что можно изменить в протоколах безопасности. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Что известно об обстоятельствах удара по вокзалу в Днепре

В "Укрзалізниці" сообщили, что сейчас продолжается детальное посекундное расследование обстоятельств трагедии.

По данным компании, об объявленной в Днепре воздушной тревоге заранее сообщили на всей территории вокзала и станции. Когда мониторинговая команда "Укрзалізниці" обнаружила приближение реактивного беспилотника, она дополнительно определила повышенный уровень опасности.

После этого команды о приостановке движения оперативно передали локомотивным бригадам и работникам вокзала.

Пассажиров эвакуировали из поезда в Запорожье

В "Укрзалізниці" рассказали, что в электропоезде, который должен был следовать в Запорожье, объявили эвакуацию. На тот момент до удара оставалось более 10 минут.

В вагонах включили голосовые объявления, а помощник машиниста в соответствии с протоколом обошел каждый вагон. В компании подчеркнули, что в электропоездах размещены плакаты с правилами безопасности, а объявления призывают пассажиров не просто выходить из поезда, а как можно быстрее покидать платформу.

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В частности, людям рекомендуют отойти от железнодорожной инфраструктуры не менее чем на 200 метров. Локомотивная бригада поезда эвакуировалась заблаговременно.

На вокзале неоднократно объявляли эвакуацию

Параллельно сообщения о необходимости эвакуации звучали непосредственно на вокзале. По информации "Укрзалізниці", объявления повторяли несколько раз.

Пассажирам сообщали, что движение поездов продолжится после окончания воздушной тревоги, а до того времени все должны находиться в укрытиях.

Несмотря на принятые меры, в момент удара многие люди оставались в непосредственной близости от поезда.

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"К сожалению, несмотря на все это, в роковой момент удара многие люди находились в непосредственной близости от поезда, поэтому так много погибших и раненых", – отметили в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" пересмотрит все протоколы безопасности

В компании заявили, что еще раз детально проверят все действующие протоколы, чтобы определить, какие дополнительные меры можно внедрить или как ускорить реакцию на угрозу.

"В очередной раз во всех деталях пересмотрим все наши протоколы, чтобы определить, что еще мы можем сделать или ускорить в то время, которое остается на реакцию, или чтобы каждый и каждая без исключения перемещались в безопасное место!" – сообщили железнодорожники.

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В "Укрзалізниці" подчеркнули, что вокзалы, платформы, станции и поезда дальнего и пригородного сообщения являются приоритетными целями российских атак.

"Только режим максимальной бдительности и внимание к инструкциям спасают жизни", – подчеркнули в компании.

Пассажиров призвали строго соблюдать правила

В "Укрзалізниці" напомнили, что российские войска целенаправленно атакуют железнодорожную инфраструктуру и не щадят гражданские объекты. Поэтому, по словам представителей компании, каждый вокзал и каждая платформа сейчас являются зонами повышенной опасности.

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Железнодорожники призвали пассажиров внимательно слушать все объявления, выполнять указания работников и не пренебрегать правилами безопасности.

"Враг делает это, чтобы нас убивать. Продолжать движение и беречь жизни мы можем только тогда, когда соблюдаем все правила на каждом вокзале", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 29 октября, российские войска атаковали платформу Днепровского вокзала. Во время удара на месте находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. В результате удара известно о 14 раненых и 14 погибших.