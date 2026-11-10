Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
141
Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта
Осень. Иллюстративное фото. Источник: Ksenia Vornichesku/Pexels

В среду, 11 ноября, в Украине ожидается ухудшение погоды: в регионах пройдут дожди, а местами – мокрый снег. В то же время уже в конце недели в страну придет ощутимое потепление, и в большинстве областей температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в среду Украину будет пересекать атмосферный фронт, связанный с циклоном, который принесет осадки сначала на запад, а затем и в другие регионы.

Какой будет погода 11 ноября

Дожди и мокрый снег начнутся ночью в западных областях, а в течение дня осадки постепенно распространятся на остальную территорию страны. В то же время днем на западе и севере они будут прекращаться.

Температура воздуха в течение суток составит +2...+7 градусов. Значительно теплее будет на юге Украины, где столбики термометров покажут +10...+14 градусов.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,1 т.
Насыщенный день для важных разговоров и решений: Раки, будьте смелыми, а Тельцы отдохните – гороскоп на 10 ноября для всех
6,1 т.
Насыщенный день для важных разговоров и решений: Раки, будьте смелыми, а Тельцы отдохните – гороскоп на 10 ноября для всех
Мария ШевчукМария Шевчук
990
Ветеранские пространства в Украине должны работать на человека, – Буданов
990
Ветеранские пространства в Украине должны работать на человека, – Буданов
Алина МилсентАлина Милсент
543
Одна ошибка может погубить домашние растения зимой: чего не стоит делать
543
Одна ошибка может погубить домашние растения зимой: чего не стоит делать

В Киеве в среду ожидается ветреная погода. Ночью и утром будет идти дождь с мокрым снегом, однако днем осадки прекратятся. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.

Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта

Прогноз погоды на 11 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Когда в Украину придет потепление

Уже в пятницу, 13 ноября, в большинстве областей ожидается заметное повышение температуры. Воздух прогреется до +10…+15 градусов, а на юге – до +14…+19 градусов.

Несколько прохладнее будет на западе страны, где прогнозируют +8…+10 градусов. Однако, по словам синоптика, такой температурный скачок будет непродолжительным – пока речь идет лишь об одном теплом дне.

В целом ближайшая неделя обещает быть довольно теплой, хотя погода останется неустойчивой.

Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта

Прогноз погоды на 13 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Украину накроют дожди и мокрый снег, но потом ворвется потепление. Карта

Публикация Наталии Диденко в Facebook. Источник: Скриншот

Напомним, для Украины зима 2026–2027 годов может быть относительно мягкой. В то же время синоптики не исключают кратковременных волн морозов, снегопадов и существенных колебаний температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в отдельных регионах Украины уже выпал первый снег. Местами осадки создали настоящую зимнюю атмосферу, хотя календарная зима еще не наступила.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодаосеньсиноптикНаталья ДиденкоНаталья Диденко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!