На выходных в Украине пройдут дожди: синоптики представили подробный прогноз. Карта

На выходных в Украине будет преобладать облачная погода, местами пройдут дожди. Самые низкие дневные температуры прогнозируются в западных областях, тогда как на востоке страны будет значительно теплее.

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Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр. Подробнее о погоде в Украине на выходных — на картах ниже.

Погода в Украине 17 октября

В субботу дожди прогнозируются в центральных, западных и южных областях. На остальной территории страны также будет преобладать облачная погода.

Прохладнее всего будет на западе: ночью температура составит +6…+9 градусов, а днем – +8…+13 градусов.

В северных и центральных областях ночью ожидается +8…+13 градусов, днем – +10…+16 градусов. На востоке будет теплее всего: ночью столбики термометров покажут +12…+15 градусов, а днем – до +22 градусов.

На юге страны ночная температура составит +8…+12 градусов, дневная – +12…+16 градусов.

Погода в Украине 18 октября

В воскресенье в большинстве областей сохранится облачная погода. Местами небольшие дожди пройдут на западе, севере и в части центральных регионов. На отдельных территориях востока и юго-востока возможны прояснения.

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Ночью температура на западе страны и в отдельных южных областях опустится до +6…+10 градусов. На севере и в центральных регионах прогнозируют +10…+14 градусов, на востоке – +12…+15 градусов.

Днём на западе воздух прогреется до +10…+13 градусов, в центральных областях – до +14…+18 градусов. На юге ожидается +15…+18 градусов, а на востоке – +20…+21 градус.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на следующей неделе в Украине также ожидаются дожди. В понедельник днем будет сухо только на востоке страны. Согласно предварительному прогнозу, над Черным морем может сформироваться циклон, который принесет осадки.