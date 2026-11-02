Украинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатолога

В ноябре, декабре, январе и феврале погода в Украине может превышать климатическую норму на несколько градусов, из-за чего зимой нередкими будут плюсовые температуры и даже настоящая весна. Периоды похолоданий, конечно, тоже будут, но не такими суровыми, как прошлой зимой. Кроме того, они похолодания не будут продолжительными.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова. Она презентовала данные собственной климатической модели крупномасштабной атмосферной циркуляции для центральных регионов Украины.

Далее – прямая речь ученой.

Погода в Украине в ноябре 2026 года: плюсовые температуры и тающий снег

Ноябрь в Украине будет относительно спокойным, умеренным и добрым к нам. Дневные температуры могут быть даже до +6… +7 градусов, а ночью от +3 градусов. В отдельные дни, когда будет небольшое понижение, температуры могут доходить до -3 градусов.

Что касается осадков, то их должно быть не очень много, но осадки все же будут. Может быть, со второй половины ноября появится снег, но не снежные покровы. Потому что до 10-11 числа в ноябре температура днем будет положительной, то есть земля не будет промерзать, а значит, это не позволит лечь устойчивому снежному покрову.

Погода в Украине в декабре 2026 года: аномальное тепло и дождь на Новый год

Декабрь мне очень нравится. В начале месяца может быть похолодание, но только относительное тех температур, которые будут на тот момент. Днем могут быть морозы, но небольшие, а вот ночью возможны до -5… -6 градусов.

РЕКЛАМА

Но в целом весь декабрь будет выше климатической нормы, причем, существенно выше. Температура воздуха даже в конце декабря может подниматься выше +5 градусов, даже до +9 градусов. Будут дожди со снегом, поскольку осадки будут выпадать на теплом фоне.

Погода в Украине в январе 2027 года: несколько дней сильных морозов и "взлет" температур

По сравнению с декабрем январь может быть очень сложным, поскольку примерно в середине месяца возможно похолодание, но оно будет кратковременным, всего несколько дней, когда ночные температуры могут опускаться ниже -10 градусов. Зато потом в конце месяца температура так взлетит вверх, что дневные температуры будут около +6… +7 градусов. Такой высокой температура будет почти десять дней. Таким образом, это сразу перечеркнет похолодание, и в Украине установится теплая погода.

Главные истории дня

Погода в Украине в феврале 2027 года: сначала похолодание, потом – весна

В феврале погода будет неустойчивой. После взлета температур в январе, в начале февраля температура снова упадет и будет колебаться в таких пределах: днем -3… 0 градусов, ночью до -6… -7 градусов. Температура будет в один день повышаться, в другой день немного понижаться, а на следующий день снова повышаться, но в целом эти колебания будут в пределах нормы.

Тем не менее, в третьей декаде месяца температуры будут очень высокими, практически весенними. На самом деле начнется весенний процесс. Температуры будут превышать климатическую норму на 6-7 градусов, в отдельные дни может быть и +10 градусов. В целом температуры днем будут колебаться в диапазоне +5… +7 градусов и выше, а ночью температуры не будут опускаться слишком низко. В самые холодные периоды будет не ниже -3 градусов.

Какой будет весна в Украине?

У нас весна в последнее время длительная. Сначала она покажет, что уже началась, но после первого тепла будет происходить длительный весенний процесс, не очень теплый и даже прохладный.