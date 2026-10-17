Украинцы смогут видеть онлайн движение крылатых ракет, дронов и КАБов: в Минцифре рассказали, как это будет работать. Видео

Приложение "Воздушная тревога" получило масштабное обновление: теперь в нем будет отображаться примерное движение вражеских целей (крылатых ракет, "Бандеролей", дронов-камикадзе типа "Шахед" и КАБов). Исключение – баллистика и другие боеприпасы, которые летят со скоростью более 2000 км/ч.

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Передачу данных в приложение от Воздушных сил ВС Украины организовало Министерство обороны. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 17 октября.

"Отсутствие отметок на карте не означает отсутствия опасности, а исчезновение отметки не означает, что можно выходить из укрытия. Оставайтесь там до отбоя", – подчеркнули в МО.

Как это работает

К разработке нового функционала в приложении "Воздушная тревога" при поддержке Министерства цифровой трансформации были привлечены ведущие технологические компании, а также ИТ-команды Минобороны, Генштаба и Воздушных сил.

Данные от наших военных поступают по защищенным каналам связи. Приложение получает только тип угрозы и географическую зону, где она была зафиксирована. Важно, что перед передачей данные проходят предварительную обработку с точки зрения безопасности и не содержат чувствительной информации.

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Карта показывает лишь общую картину без точных координат и отслеживания целей в реальном времени. Ситуация отображается с некоторой задержкой.

В МО отметили, что обновление отвечает запросу граждан на получение большего количества информации об угрозах. "Его цель – помочь лучше понимать опасность и осознанно реагировать на сигналы тревоги", – заявила пресс-служба.

Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в эфире "Єдиних новин" добавила, что карте показывает крылатые ракеты, дроны типа "Шахед" (в том числе реактивные), КАБы и "Бандероли". Балистика отображаться не будет, ведь она сложно отслеживается и чрезвычайно быстро движется.

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"Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках", – прокомментировал премьер-министр Сергей Корецкий.

Он призвал не игнорировать сирены, ведь карта не показывает точное местонахождение целей в реальном времени.

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Где найти официальную карту с отображением вражеских целей

Обновленная карта доступна в мобильном приложении "Воздушная тревога" и на официальной карте тревог (https://map.ukrainealarm.com/). Обновлять приложение не нужно.

Также верифицированную информацию об угрозе обстрелов можно найти в предупреждениях Воздушных сил ВС Украины в официальных каналах в Telegram и Viber.

Как писал OBOZ.UA, наши военные успешно используют авиацию для уничтожения российских реактивных "Шахедов": на долю самолетов приходится 55–60% сбитых целей. В то же время украинская сторона работает над укреплением противовоздушной обороны, в частности рассчитывает на новые решения от партнеров и развивает собственное производство.