Украинцы в условиях хронического стресса: в Киеве обсудили новые вызовы для здоровья и пути восстановления

Война изменила не только образ жизни украинцев, но и условия, в которых восстанавливается человеческий организм. Прерывистый сон, постоянная тревога и эмоциональное истощение стали частью повседневности. Как длительный стресс влияет на физическое и психическое здоровье и какие способы восстановления предлагает современная наука – эти вопросы стали центральными на всеукраинском социально-образовательном форуме MIND & SLEEP.

Видео дня

21 октября в Киеве состоялся форум MIND & SLEEP, который объединил 92 участников – представителей медицины, науки, психологии, спорта, государственных учреждений, медиа и общественного сектора.

Организаторами форума выступили Дарья Пилипенко – клинический психолог-сомнолог, нейропсихолог, президент Украинского института сна ребенка, и Инна Силантьева – президент общественной организации "Женщины за перемены", доктор философии в области права.

Модераторами мероприятия стали нотариус, доктор философских наук Наталия Манойло, главный редактор журнала GLORY Лала Цукерман и адвокат Жанна Малько.

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Особенностью форума стал междисциплинарный подход: проблемы сна, психического здоровья, репродуктивной функции, физической реабилитации и информационной перегрузки рассматривали как взаимосвязанные составляющие здоровья человека.

Сон как основа восстановления: почему проблема выходит за пределы медицины

С видеообращением к участникам форума присоединилась Ольга Богомолец – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Она обратила внимание на значение полноценного сна для сохранения физических и психологических ресурсов человека. В условиях войны, когда ночной отдых регулярно прерывается воздушными тревогами, проблема восстановления приобретает особое общественное значение.

Главные истории дня

Эта мысль стала одной из сквозных тем форума: сон – важный физиологический процесс, от которого зависят когнитивные функции, эмоциональная регуляция и общее самочувствие.

Почему человек может быть истощен, но не способен заснуть?

Вопрос взаимосвязи стресса и сна раскрыл Олег Чабан – доктор медицинских наук, профессор, директор Учебно-научного института психического здоровья НМУ имени О. О. Богомольца, президент Всеукраинской ассоциации психосоматической медицины.

В своем докладе психиатр объяснил, почему стресс не всегда является негативным явлением. В определенных обстоятельствах он помогает человеку мобилизовать силы и приспособиться к новым условиям. Проблемы возникают тогда, когда напряжение становится чрезмерным и длительным, а возможностей для восстановления недостаточно.

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Такое состояние – дистресс – может сопровождаться нарушениями сна, эмоциональным истощением, трудностями с концентрацией внимания и снижением работоспособности.

Особое внимание профессор уделил современным факторам, влияющим на сон: урбанизации, искусственному освещению, информационной нагрузке и использованию цифровых устройств. В условиях войны к ним добавляются постоянное ожидание опасности и ночные воздушные тревоги.

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Важный вывод выступления – сохранение сна необходимо рассматривать как составляющую поддержки психического здоровья и работоспособности.

Глобальный кризис сна: что показывают исследования украинцев

В рамках форума MIND & SLEEP Дарья Пилипенко, клинический психолог-сомнолог, нейропсихолог и президент Украинского института сна ребенка, представила доклад "Глобальный кризис сна: вызовы для здоровья в 2026 году".

Опираясь на результаты международных и украинских исследований, эксперт обратила внимание на масштабы проблемы: в мире 30–40% взрослых сталкиваются с симптомами инсомнии, тогда как в одном из украинских исследований 88,28% опрошенных сообщили о тех или иных проблемах со сном, а в другом 38,5% имели признаки инсомнии.

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Особое внимание докладчица уделила влиянию войны и хронического стресса на нервную систему, механизмам формирования бессонницы и ее последствиям для физического и психического здоровья.

Помимо анализа статистики, Дарья Пилипенко представила практические методы, основанные на принципах когнитивно-поведенческой терапии инсомнии, которые помогают снижать напряжение и восстанавливать здоровый сон.

Главный посыл выступления – сон нельзя рассматривать как второстепенную потребность, ведь его нарушения влияют на здоровье, работоспособность и качество жизни человека.

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Репродуктивное здоровье во время войны: почему стресс важно учитывать при диагностике

Анатолий Каминский – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующий клиникой репродуктивных технологий НУОЗУ имени П. Л. Шупика – рассказал о современных вызовах в сфере репродуктивной медицины.

Одним из ключевых вопросов стала необходимость комплексной диагностики бесплодия. Эксперт подчеркнул, что репродуктивные трудности нельзя автоматически связывать только со здоровьем женщины: обследование должно учитывать женские, мужские и сочетанные факторы.

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Отдельно шла речь о влиянии длительного стресса, нарушений сна и психоэмоционального состояния на репродуктивное здоровье, а также о программах сохранения репродуктивного потенциала военнослужащих, в частности о возможностях криоконсервации репродуктивного материала.

Эта тема важна не только для отдельных семей, но и для долгосрочной демографической перспективы Украины.

Возвращение с войны и из плена: почему реабилитация не заканчивается лечением

Важным направлением форума стала поддержка ветеранов, военнослужащих и людей, переживших российский плен.

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Инна Солодкая, заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины, сосредоточила внимание на необходимости согласованной работы медицинской и социальной систем.

После завершения лечения человек нередко сталкивается с новыми вызовами: оформлением документов, поиском необходимых услуг, бытовыми трудностями и потребностью в поддержке семьи. Именно поэтому важная задача государства – создание понятного маршрута помощи без лишних бюрократических препятствий.

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Отдельно говорилось о развитии сети центров жизнестойкости, где люди могут получать психологическую и социальную поддержку.

Богдан Охрименко, руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, рассказал о последствиях пребывания в российском плену, в частности о принудительном лишении сна.

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Такие переживания могут иметь длительные последствия для физического и психического здоровья. Поэтому реабилитация освобожденных из плена требует индивидуального подхода, комплексного медицинского сопровождения и учета пережитой травмы.

Важным аспектом выступления стала также роль общественных организаций в развитии системы помощи и сотрудничества с государственными институтами.

Вода, движение и танец: разные пути к физическому и психологическому восстановлению

О возможностях двигательной реабилитации рассказал Денис Силантьев – серебряный призер Олимпийских игр, основатель программы восстановления в воде "Вільні хвилі".

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Спортсмен представил опыт проекта, который начался в 2022 году с помощи детям, пострадавшим от последствий войны. Занятия в воде помогали участникам постепенно восстанавливать физическую активность, преодолевать страхи и возвращаться к общению.

Позже программу расширили для поддержки ветеранов. По словам Дениса Силантьева, она работает в Запорожье, Кривом Роге и Каменском, а реабилитацию прошли более 400 ветеранов.

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Другой подход представила Илона Гвоздева – хореограф, победительница проекта "Танцы со звездами – 2018".

Она рассказала о возможностях танцевально-двигательных практик для снижения эмоционального напряжения, развития телесной осознанности и поддержки психологического благополучия.

Оба выступления показали, что адаптированная физическая активность может быть важной составляющей комплексного восстановления человека.

Новости, которые истощают: почему информационная гигиена стала вопросом здоровья

Постоянное отслеживание новостей, сообщения об опасности и распространение недостоверной информации могут усиливать психологическое напряжение. Именно этим вызовам представители украинских СМИ посвятили отдельную панель форума.

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Каролина Ашион – телеведущая, журналистка и медиапродюсер – рассказала о значении достоверной информации в условиях гибридной войны. Она обратила внимание на необходимость критически оценивать сообщения, отличать проверенные факты от манипуляций и осознавать влияние медиаконтента на психологическое состояние.

Надя Матвеева – телеведущая и психолог – подняла проблему синдрома отложенной жизни, когда человек откладывает собственные желания, решения и планы на неопределенное будущее, ожидая более благоприятных обстоятельств.

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Спикер подчеркнула важность сохранения повседневной активности и поиска возможностей для полноценной жизни даже в условиях неопределенности.

Влад Волошин – телеведущий – сосредоточился на том, как ложные сообщения и информационные манипуляции влияют на восприятие событий и формирование тревоги.

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Обсуждение показало, что информационная гигиена сегодня является не только навыком медиаграмотности, но и важным элементом психологического благополучия.

Гормональный баланс, метаболизм и женское здоровье

Анна Михайличенко – врач-эндокринолог, специалист по интегративной медицине и нутрициолог – рассказала о взаимосвязи сна, гормональной регуляции и метаболических процессов.

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В своем докладе она обратила внимание на значение полноценного отдыха для регуляции обмена веществ, поддержания энергетического баланса и когнитивных функций. Отдельно шла речь о питании, возможных нутритивных дефицитах и состоянии эндокринной системы.

Тему продолжила Светлана Лупич – врач акушер-гинеколог, специалист по эндокринной гинекологии.

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Ее выступление было посвящено функционированию женского организма в условиях длительного стресса, взаимосвязи нервной и репродуктивной систем, а также влиянию психоэмоционального состояния и нарушений сна на гормональную регуляцию.

Обе экспертки подчеркнули значение комплексного подхода к здоровью, который учитывает физиологические особенности и индивидуальные потребности человека.

От отдельных проблем к общей стратегии восстановления

Форум MIND & SLEEP продемонстрировал, насколько разными могут быть последствия хронического стресса – от трудностей с засыпанием и снижения работоспособности до сложных медицинских и социальных проблем.

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В то же время выступления экспертов показали, что эффективное восстановление требует взаимодействия медицины, психологии, реабилитации, государственных и общественных институтов.

По словам соорганизатора форума Инны Силантьевой, одна из ключевых задач инициативы – объединение специалистов из разных областей для поиска общих решений в сфере сохранения физического и психического здоровья украинцев.

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Форум также привлек внимание к необходимости повышать осведомленность общества о роли сна, профилактики заболеваний и своевременного обращения за помощью.

MIND & SLEEP стал началом более широкой инициативы, призванной развивать профессиональный диалог между медициной, наукой, государством и обществом.

Ее цель – способствовать формированию культуры здоровья, в которой сон, психическое благополучие и способность к восстановлению рассматриваются как важные составляющие качества жизни.

Ведь в условиях продолжительной войны забота о здоровье украинцев – это не только ответ на вызовы сегодняшнего дня, но и инвестиция в будущее страны.