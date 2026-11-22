В Германии прошли первые соревнования по управлению дронами сил специальных операций Drone Crucible, в которых победу одержали британские коммандос 40-го батальона Королевской морской пехоты. В соревнованиях участвовали военные из Украины, Великобритании, США, Германии и Латвии.

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Участники выполняли задания по уничтожению удаленных целей, проведению ближней разведки, нанесению ударов внутри зданий и атакам на транспортные средства. Об этом сообщили в пресс-службе Королевского флота Великобритании.

Что известно

Соревнования длились три дня и проходили в Баварии, на полигоне Графенвер. Организатором была Национальная ассоциация дронов США. По итогам соревнований победу одержали британские коммандос из 40-го батальона коммандос Королевской морской пехоты.

Команду отметили за "выдающиеся результаты, профессионализм и преданность делу".

"Больше всего меня впечатлило, как быстро адаптировалась команда роты информационной борьбы (IW) 40-го батальона коммандос. Имея минимум времени на совместную подготовку, морские пехотинцы разных специальностей быстро учились и показали отличные результаты в соревнованиях с опытными операторами из сообщества сил специальных операций", – рассказал командир роты информационной борьбы 40-го батальона коммандос майор Уильям Догерти.

Кто принял участие

В соревнованиях участвовали команда из Украины, военнослужащие британского 40-го батальона коммандос, бойцы 10-й группы специального назначения армии США, а также немецкие и латвийские спецназовцы. Всего было семь команд, в составе которых было по четыре-пять военнослужащих.

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Соревнования Drone Crucible в Германии. Источник: Морская пехота Великобритании

Отмечается, что участникам разрешалось выбирать дроны любого из десяти производителей: сначала они могли протестировать продукцию, задать вопросы и оставить отзывы, а затем использовать дроны во время соревнований.

В калифорнийской компании Neros Technologies, производителе ударного FPV-дрона Archer, заявили, что все три команды-призера использовали эти беспилотники.

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Соревнования Drone Crucible в Германии. Источник: Морская пехота Великобритании

Как проходили соревнования

Соревнования начались с поиска цели на расстоянии более двух километров. Участники должны были достоверно идентифицировать ее с помощью разведывательного дрона, после чего нанести удар и оценить результаты поражения.

После этого команды получили задание по зачистке зданий: они должны были заводить свои дроны внутрь двухэтажных сооружений и проводить их через помещения и узкие пространства.

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Соревнования Drone Crucible в Германии. Источник: Морская пехота Великобритании

В последнем задании соревнований команды координировали удары, последовательно направляя три дрона на одну цель с минимальными интервалами. Участники должны были зачистить участок городской застройки и скоординировать удар. У каждого этапа был свой победитель, но британские командос стали чемпионами по общим результатам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Трускавце Львовской области состоялись соревнования лучших пилотов военных дронов. В них приняли участие операторы БПЛА из 19 украинских подразделений, а также представители компаний, производящих дроны, применяемые на передовой.