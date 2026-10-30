Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская

Ведущий инфекционист МОЗ Украины

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
Новости. Общество / Мнения
Time to read1 мин
771
Блог |

Украинскую медицину отдали в руки невежд: теперь за их ошибки расплачивается вся страна

Украинскую медицину отдали в руки невежд: теперь за их ошибки расплачивается вся страна
Украинскую медицину отдали в руки невежд

Аж сердце сжимается, когда вижу, как об этом ужасе в медицине и ее так называемой реформе кричат те, кто ее начал, воплощал и поносил всех, кто хоть как-то пытался предостеречь от критических ошибок. Но уже все очень поздно, господа присяжные заседатели … к сожалению … и память у нас еще окончательно не отбило …

Вот, например, сегодня ФБ-воспоминания напомнили пост уважаемого Анатолия Анчишкина, которого уже несколько лет нет с нами … абсолютно элементарные вещи не учитывались при подготовке ключевых нормативных документов по оказанию медицинской помощи, хаос, несоответствие законодательству, непонятные формулировки типа "международные протоколы", которых в природе не существует, и так далее ..

Вот так уничтожали целую стратегическую отрасль … и мы все в плену у этих невежд …

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
11,7 т.
Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
11,7 т.
Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
Елена БылимЕлена Былим
2,3 т.
Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину
2,3 т.
Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,3 т.
В Чернигове мужчину остановили за 15 минут до комендантского часа и оштрафовали за отказ от ВВК, он пошел в суд: чем все закончилось
2,3 т.
В Чернигове мужчину остановили за 15 минут до комендантского часа и оштрафовали за отказ от ВВК, он пошел в суд: чем все закончилось
Украинскую медицину отдали в руки невежд: теперь за их ошибки расплачивается вся страна

Пост Анатолия Анчишкина. Источник: facebook.com

Украинскую медицину отдали в руки невежд: теперь за их ошибки расплачивается вся страна

Пост Анатолия Анчишкина. Источник: facebook.com

Украинскую медицину отдали в руки невежд: теперь за их ошибки расплачивается вся страна

Пост Анатолия Анчишкина. Источник: facebook.com

Украинскую медицину отдали в руки невежд: теперь за их ошибки расплачивается вся страна

Пост Анатолия Анчишкина. Источник: facebook.com

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Ольги Голубовской
Похожие темы
медицинареформаУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!