Аж сердце сжимается, когда вижу, как об этом ужасе в медицине и ее так называемой реформе кричат те, кто ее начал, воплощал и поносил всех, кто хоть как-то пытался предостеречь от критических ошибок. Но уже все очень поздно, господа присяжные заседатели … к сожалению … и память у нас еще окончательно не отбило …

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Вот, например, сегодня ФБ-воспоминания напомнили пост уважаемого Анатолия Анчишкина, которого уже несколько лет нет с нами … абсолютно элементарные вещи не учитывались при подготовке ключевых нормативных документов по оказанию медицинской помощи, хаос, несоответствие законодательству, непонятные формулировки типа "международные протоколы", которых в природе не существует, и так далее ..

Вот так уничтожали целую стратегическую отрасль … и мы все в плену у этих невежд …

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