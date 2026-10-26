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Украинские города будут готовить к круговой обороне? Зеленский ввел в действие решение СНБО

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
3,8 т.
Президент Украины подписал указ
Президент Украины подписал новый указ. Фото иллюстративное. Источник: пресс-служба ОП

В Украине будут построены полосы инженерных заграждений круговой обороны городов. Соответствующие меры ранее были согласованы на заседании СНБО, а 26 октября указ подписал президент Владимир Зеленский.

Документ опубликован на сайте ОП. Указ №1067/2026 вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое днем ранее, "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

Отметим, что подробный текст решения Совета нацбезопасности и обороны не публикуется для широкой общественности и имеет гриф "для служебного пользования".

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Украинские города будут готовить к круговой обороне? Зеленский ввел в действие решение СНБО

Полный текст. Источник: Скриншот president.gov.ua

Как писал OBOZ.UA, 5 октября президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Он является консультативным органом СНБО и занимается оценкой эффективности деятельности органов государственной власти в энергетической сфере.

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