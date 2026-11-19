Украинский центр "Обійми" в Ларнаке продолжает развивать культурную дипломатию. Созданный в 2022 году как волонтерский хаб, он стал важным центром украинской общины на Кипре, помогая сохранять национальную идентичность, поддерживать связь с Родиной и делиться собственной культурой с местными жителями.

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Осенью 2026 года культурная программа "Обіймів" охватила разные направления искусства. В частности, 4 октября в центре открылась выставка народного искусства из коллекции Богдана Шутки, а 7 октября состоялась встреча с немецким стилистом и дизайнером Франком Питером Вильде, известным своей поддержкой Украины.

Очередным событием стала выставка украинского ар брют "Хвосты", которая открылась в центре 13 ноября.

На этот раз экспозиция предлагает зрителям задуматься о том, что происходит, когда одну картину создают два художника, как меняется первоначальная идея, когда ее продолжает другой человек, и какую роль в этом процессе играют доверие и свобода творческого высказывания.

В основе выставки "Хвосты" – практика сотворчества, возникшая в результате спонтанного художественного эксперимента в киевской инклюзивной мастерской atelienormalno, где художники с синдромом Дауна и без него работают на принципах равноправного творческого партнерства. Именно там одна из авторов выставки, Ирина Голобородько, начала дополнять живописные работы Валерии Тарасенко графическими деталями.

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Благодаря сотрудничеству Spilne Art и центра "Обійми" эта художественная практика получила продолжение в Ларнаке. В ней приняли участие художницы Ирина Голобородько, Валерия Тарасенко, Екатерина Либкинд, а также архитектор, основательница студии Between the Walls Виктория Карева. Результатом их совместной работы и стала экспозиция "Хвосты".

Одним из центральных мотивов выставки является образ русалки, воплощенный в иконостасе. Образ был навеян церковью Святого Лазаря в Ларнаке. Так украинская художественная практика соединилась с культурным контекстом Кипра.

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Название "Хвосты" имеет несколько значений. Так Ирина называет людей, которые помогают воплощать ее творческие идеи. В то же время оно отражает сотрудничество Ирины и Валерии, которые выступают друг для друга соавторами, кураторами и ассистентами, взаимно поддерживая и развивая творческие практики.

Открытие выставки провели Анна Сушко и основательница Spilne Art Наталия Ткаченко. Они представили историю проекта, рассказали о сотрудничестве с мастерской atelienormalno и организации резиденции на Кипре.

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"Очень важно оставаться частью украинской культурной жизни даже за пределами страны, – объясняет основательница центра "Обійми" Анна Сушко. – Если не присутствовать в культурной жизни, не посещать мероприятия, не участвовать в совместных инициативах, очень легко погрузиться в повседневность и потерять ощущение общности. А дальше возникает позиция "какая разница". Мне хочется, чтобы было иначе: я украинка – и я этим горжусь. Не стыжусь, не прячусь, не молчу. Мы держим планку благодаря культуре, качеству и достоинству. И важно, чтобы люди чувствовали: мы есть и мы достойны уважения".Выставка продлится до 27 ноября 2026 года в Украинском культурном центре "Обійми" в Ларнаке.