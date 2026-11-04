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Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
81
Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото
Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Украинка в Греции нашла эффектный на вид гриб, который, по признанию женщины, больше похож на "какой-то инопланетный организм". Но это не инопланетянин, а Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный", гриб из семейства радужных. А нашла его доцент кафедры строительных материалов Киевского университета строительства и архитектуры Марина Кочевых.

Судя по посту украинки, свою находку она сделала в Ксилокастро. Это живописный приморский городок в Греции, на берегу Коринфского залива. Визитной карточкой этого города является прибрежный лес с алеппскими соснами.

Что рассказала украинка

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

По словам Марины, в этом лесу "огромное количество грибов всех размеров, цветов и форм".

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"Из всех грибов, которые я встретила, больше всего меня заинтересовали эти странные, я даже не могу назвать их грибами, эти странные существа. А почитав о них, я была очень удивлена, потому что никогда раньше нигде их не встречала", – говорит украинка.

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Такой гриб "очень сложно не заметить" из-за его яркого цвета и очень необычной формы. Марина утверждает, что раньше нигде таких не видела.

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

"Я бы скорее сказала, что это какой-то инопланетный организм, а не гриб. Я не удержалась и, конечно же, выкопала из земли два яйца разного размера, чтобы посмотреть, как созревает этот гриб и является ли яйцо вообще его начальной стадией", – рассказала Марина и показала выкопанные яйца гриба.

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Что такое решеточник красный

Clathrus ruber, или "решеточник красный", – вид грибов из рода решеточников семейства радужных. То, что Марина раньше его не видела, немного удивляет, ведь женщина любит путешествовать, а этот гриб растет и в Европе, и в Северной Америке, и в Северной Африке. Причем в Украине грибники встречали его на Закарпатье, в Херсонской области и в Крымской лесостепи, а также на южном берегу Крыма.

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Считается, что Решеточник красный, как и большинство грибов семейства радужных, можно найти в старых парках или лесопарковых зонах "на границе культурной и естественной лесной растительности". А скорее – за границей, уже непосредственно в лесу.

Этот гриб и правда начинает свою жизнь с яйца – перидия с белой наружной оболочкой высотой 5-10 см. Но перидий вскоре быстро исчезает, открывая толстый желеобразный средний слой.

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Ярко-красное, а иногда розовое или даже желтовато-белое зрелое плодовое тело состоит из куполообразного сетчатого рецептакула высотой 15–17 см, с округлыми или угловатыми отверстиями. При этом у гриба нет плодовой ножки.

Украинка нашла эффектный гриб семейства радужных: где он растет и можно ли его есть. Фото

Clathrus ruber, так называемый "Решеточник красный". Источник: Marianna Kochevykh/Facebook

Несмотря на красивый вид, гриб имеет очень неприятный резкий запах. Этим запахом он привлекает насекомых, которые и распространяют его споры.

Увидеть этого "инопланетянина" в лесу или старом парке можно с апреля по ноябрь.

Другие интересные грибы

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне заметили гриб, приспособленный к жизни на гарях. Это – пиронема. Ее споры способны переживать даже такие неблагоприятные условия.

А в лесах Львовской области нашли необычный гриб, который напоминает маленькую звезду или даже какой-то артефакт инопланетного происхождения. Но это – звездовик, который сначала развивается под землей в форме светлого шарика, а затем раскрывается, образуя несколько заостренных лучей.

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