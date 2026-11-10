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Украинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
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Украинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству
Победная работа Ольги Коцюбайло на OMC Hairworld World Cup 2026. Источник: OMC Hairworld World Cup 2026

Украинский парикмахер-колорист Ольга Коцюбайло выиграла OMC Hairworld World Cup 2026, чемпионат мира по парикмахерскому искусству, который прошел в октябре в Париже. Она выступала в составе сборной Украины и заняла первое место в категории Ladies Fashion Salon Cut (женская модная салонная стрижка). Ольга стала лучшей среди 11 участников из пяти стран: пятеро из семи судей поставили ей максимальные 30 баллов.

Чемпионат проводит Organisation Mondiale Coiffure, а соревнуются на нем национальные сборные, поэтому каждая победа записывается и на счет мастера, и на счет его страны. Для Ольги это выступление имело особое значение: после начала войны она переехала в США, но на мировом первенстве выступала за свою страну. "Для меня особенно символично, что я смогла представлять Украину на мировой арене", – говорит она.

Свою работу Ольга подавала онлайн: жюри оценивало три фото модели – анфас, сбоку и сзади. Она представила классическое каре с ярко-розовым окрашиванием и затемненными корнями. Самым сложным, по ее словам, было выстроить гармоничную форму и добиться насыщенного цвета. Финальная подготовка длилась два месяца в ее студии, а стрижку и окрашивание Ольга сделала за день до съемки.

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Одиннадцать лет до мирового титула

Ольга Коцюбайло пришла в бьюти-индустрию в 2015 году: окончила Киевский национальный университет технологий и дизайна и в том же году впервые выступила на чемпионате Союза парикмахеров Украины (SPU). Призового места тогда не получила, и именно после этого поставила себе цель когда-нибудь выиграть чемпионат мира.

В следующие годы Ольга работала в киевских салонах и регулярно участвовала в соревнованиях. В 2021 году она выиграла категорию Avant-garde на международном чемпионате Empire of Beauty в Познани и тогда же открыла в Киеве собственный салон Space26, который в 2022-м получил диплом "Лидер предпринимательства Украины". После переезда в США пришлось начинать заново: новый рынок, другой язык и нулевая клиентская база. Уже в 2023-м в Глендейле, Калифорния, открылась ее SPACELA Beauty Studio.

Ольга Коцюбайло получила почетную награду от мэра Глендейла Ардашеса Кассахяна.

Украинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству

Ольга Коцюбайло получает почетную награду от мэра Глендейла Ардашеса Кассахяна. Источник: личный архив

Больше всего наград Ольга получила уже после переезда. В 2025 году на Empire of Beauty в Вашингтоне она заняла три первых места, а в 2026-м завоевала два первых места на XXIX чемпионате SPU в Киеве, где когда-то начинала, и три призовых места на чемпионате "Золотой Лев".

Авторская техника, ученики и собственный бренд

Помимо конкурсной работы, Ольга Коцюбайло разработала собственную технику окрашивания Velour Luxe. Эта техника обеспечивает мягкое осветление без четкой границы, которое отрастает естественно, поэтому обновлять цвет приходится реже. Velour Luxe имеет правовую защиту в США и Украине, в 2026 году получила награду IBPA Beauty Awards в Лос-Анджелесе и входит в учебные программы: Ольга преподает ее на мастер-классах в США и за рубежом, а другие парикмахеры работают по этому методу. "Для меня важно сочетать эстетику, науку и практические результаты", объясняет Ольга.

Украинка Ольга Коцюбайло стала чемпионкой мира по парикмахерскому искусству

Ольга Коцюбайло на церемонии IBPA Beauty Awards в Лос-Анджелесе. Источник: личный архив

Ольга также судит профессиональные конкурсы, в частности SPU и Te'ora Beauty Championship, а на Los Angeles Fashion Week руководила командой парикмахеров, которые готовили моделей к выходу на подиум. Отдельное направление ее работы – бренд профессиональных аксессуаров SPACELA: Ольга сама разрабатывает щетки для волос и инструменты для окрашивания и работает с салонами и дистрибьюторами, через которых продукция попадает к другим мастерам.

После победы в Париже Ольга готовит программу подготовки конкурсантов к OMC Hairworld, чтобы передать мастерам методики, с которыми сама шла к титулу.

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