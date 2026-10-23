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Украина вернула еще семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина. Фото и видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Украина вернула еще семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина. Фото и видео
Украина вернула еще семерых гражданских. Источник: Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец / коллаж OBOZ.UA

23 октября Украина вернула еще семерых гражданских на подконтрольную Украине территорию. Среди них – 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт, а также молодая женщина с ребенком.

В то же время семь человек отправились в Россию. Обмен состоялся при поддержке Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец

Что известно

"Благодаря моему гуманитарному каналу коммуникации с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой удалось достичь договоренностей о взаимном возвращении гражданских. Семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще семь отправились в РФ в рамках работы по воссоединению семей при поддержке МККК", – отметил Лубинец.

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Среди тех, кто вернулся домой, 90-летняя маломобильная женщина, а также 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и имеющая другие заболевания. По словам омбудсмена, с учетом состояния здоровья обеих женщин при организации их возвращения обеспечили необходимые условия для транспортировки.

Также он отметил, что удалось организовать возвращение домой молодой женщины и ее ребенка, которые на момент полномасштабного вторжения временно находились в Мариуполе. Из-за боевых действий и последующей оккупации города женщина не смогла вернуться к семье. Кроме того, существенным препятствием для возвращения на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов ребенка. Лубинец отметил, что сейчас женщина с ребенком уже дома, они нуждаются в психологической поддержке, но счастливы быть на родной земле.

"За каждым таким возвращением – люди, которым нужна помощь, и семьи, которые ждут своих родных", – отметил уполномоченный по правам человека.

Обмен состоялся при поддержке МККК.Источник: Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 21 октября нынешнего года Россия освободила из плена 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, которого оккупанты похитили из его дома в Украине 2 апреля 2022 года во временно оккупированном Изюме Харьковской области и приговорили к шести годам лишения свободы. В российском плену американец подвергался пыткам со стороны оккупантов – его морили голодом, били палками, дубинками и ногами, электрошокером, натравливали собак, заставляли ползать по коридорам.

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