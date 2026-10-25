Украина перешла на зимнее время: как узнать, который час

Украинцы перешли на зимнее время, а это означает, что стрелки часов нужно перевести на час назад. В 2026 году смена произошла в ночь с 24 на 25 октября, когда в 4:00 часы показали 3:00.

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Большинство современных электронных устройств изменят время автоматически, однако некоторые придется настраивать вручную. Чтобы не запутаться в показаниях и не опоздать на важные дела, стоит знать несколько способов проверки точного времени. Как это сделать, рассказывает OBOZ.UA.

Нужно ли переводить время на телефоне

Владельцам современных смартфонов обычно не приходится самостоятельно менять настройки часов. Если устройство использует автоматическое определение даты, времени и часового пояса, оно самостоятельно учтет переход на зимнее время.

Это касается не только мобильных телефонов, но и планшетов, ноутбуков, компьютеров, умных часов и фитнес-браслетов.

Однако стоит убедиться, что в настройках включена автоматическая синхронизация. Если пользователь ранее установил время вручную или выбрал неправильный часовой пояс, устройство может показывать некорректные данные.

В свою очередь, механические часы, настенные модели, духовки и микроволновые печи без автоматической синхронизации потребуется переводить вручную.

Как проверить точное время в Украине через интернет

Один из самых удобных способов узнать точное время – воспользоваться поисковой системой.

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Для этого достаточно открыть Google и написать "точное время в Киеве" или "который час сейчас в Украине". Поисковик покажет актуальное время для выбранного города.

Стоит помнить, что значение, показанное в результатах поиска, не обязательно обновляется каждую секунду. Поэтому для повторной проверки можно обновить страницу.

Также существуют специализированные онлайн-сервисы:

Time.is – показывает точное время в разных городах мира.

– показывает точное время в разных городах мира. Timeanddate.com – содержит информацию о часовых поясах, сезонном переводе часов и календарных датах.

– содержит информацию о часовых поясах, сезонном переводе часов и календарных датах. 24timezones.com – позволяет узнать текущее время в разных странах.

– позволяет узнать текущее время в разных странах. Godinnik.com – украиноязычный ресурс для проверки времени.

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Этими сайтами удобно пользоваться, если нужно сверить показания нескольких часов или убедиться, что телефон правильно перешел на зимнее время.

Как узнать точное время без интернета

Узнать время можно и с помощью мобильной связи. Для этого существует специальная USSD-команда *160#. Нужно набрать комбинацию на телефоне и нажать кнопку вызова.

Владельцы стационарных телефонов также могут попробовать воспользоваться службой точного времени по номеру 121, если она доступна в их сети.

Что нужно знать о переходе на зимнее время

В Украине сезонный перевод часов осуществляется в соответствии с действующим порядком исчисления времени. Осенью стрелки переводят назад в последнее воскресенье октября, а весной – вперед в последнее воскресенье марта.

После перехода страна вернется к стандартному времени UTC+2 вместо летнего UTC+3.

Чтобы избежать путаницы, стоит заранее проверить настройки электронных устройств и перевести часы, которые не поддерживают автоматическое изменение времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к переводу времени и как легче адаптироваться к нему.