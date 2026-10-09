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Лесь Подервянский
Лесь Подервянский

Новости. Общество / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Украина делится не на восток и запад, а на "совок" и "не совок"

Украина делится не на восток и запад, а на "совок" и "не совок"
Наряду с тотальным дефицитом всех товаров в СССР повсеместными были огромные очереди в магазинах. Источник: Создано с помощью ИИ

Украина делится не на "восток" и "запад", а на "совок" и "не совок".

У нас очень большой процент людей до сих пор живет в "совке". Эта зараза оказалась достаточно злобной. И казалось бы, люди, которые этого "совка" почти и не видели, но они все равно ментально живут в "совке".

Я ненавидел "совок" с детского сада – с пяти лет. У меня с детства очень развито чувство фальши. Я фальшь просто кожей чувствую, и хотя меня особо никто не воспитывал в таком антисоветском духе, но я чувствовал, что я – чужой, и поэтому никогда не был "совеком".

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Было бы неплохо провести такой социальный эксперимент, но это уже при другой власти. Создать такую "совковую" резервацию и водить туда экскурсии с проживанием в том месте. А некоторых людей туда отправлять принудительно. Ну, такое мягкое наказание. Месяц, или два, или год, чтобы они там жили. Чтобы там не было туалетной бумаги. Чтобы там было все, что было в "совке" – них*я! Это не будет тюрьма, но это будет "совок". Я думаю, что это многих вылечило бы.

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Источник:Фейсбук Леся Подервянского
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