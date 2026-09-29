У нас какая-то уникальная страна, где все наоборот. Потому что в обычных странах существует такое понятие, как национальная элита. Везде она всегда была. А у нас ее нет. Сколько бы о ней ни говорили, ее нет. Но у нас такой странный народ, который заменяет элиту.

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Это своим животным чутьем почувствовал Нестор Махно, сделав важнейшее открытие: что здесь можно жить без начальства.

В России это представить невозможно. Потому что без начальства они разнесут все, напьются и порубят друг друга топорами. А наш народ обладает уникальной чертой самоорганизации.

Это было видно на Майдане, где сразу же возникла железная организация по горизонтали. Вот эта Запорожская Сечь, которая живет сама по себе, – в этом и заключается уникальность нашей страны и ее сила. У нас именно народ и является элитой, а те, кто себя ею называют, – просто д*рьмо.

Подобных примеров в мире я найти не могу. Нигде рядом с нами нет такой страны. Поэтому нам нужно искать какой-то свой вариант. Возможно, что-то похожее на Швейцарию.

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