Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик дала прогноз на четверг. Карта

В четверг, 8 октября, Украина станет одной из самых теплых стран Европы. В этот день синоптики прогнозируют сухую, солнечную и по-настоящему теплую погоду без осадков.

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В большинстве областей будет колебаться в пределах +20...+26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Дидинеко

Температура воздуха по регионам

Согласно данным Укргидрометцентра и прогнозу синоптика Диденко, в течение дня температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +20...+24 градусов, а в западных регионах столбики термометров могут подняться до +26.

На севере и в центре страны воздух прогреется до +19...+23, на востоке дневная температура составит +16...+21.

В южных регионах Украины ожидается приятное тепло в пределах +17...+21 градусов.

На всей территории страны 8 октября дождей не прогнозируется. На северо-западе и в центре будет солнечно, на юге и востоке может быть облачно.

Погода в Киеве

Для жителей и гостей столицы четверг станет пиком осеннего тепла. В Киеве ожидается сухая погода без осадков, а дневная температура достигнет +20...+23 градусов. Как отмечает синоптик, это может быть самый теплый день в столице вплоть до показателей апреля.

Когда ждать похолодания

Уже в пятницу, 9 октября, синоптическая ситуация изменится. В западных и северных областях пройдут дожди, а температура воздуха начнет постепенно снижаться. Похолодание пока будет мягким и умеренным, однако количества солнца и тепла заметно поубавится.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026–2027 годов может начаться с аномального тепла, а наиболее вероятное похолодание прогнозируют на январь. По предварительному прогнозу Climate Impact Company, в этот период в Восточной Европе возможны морозы и снегопады.

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