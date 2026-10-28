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В ВСУ рассказали о тренингах по психологической устойчивости для военных: как они проходят

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
183
В ВСУ рассказали о тренингах по психологической устойчивости для военных: как они проходят
Украинский военный. Иллюстративное фото

В сентябре–октябре 2026 года в Вооруженных силах Украины провели 34 выездных тренинга по психологической поддержке. В них приняли участие около 1040 военнослужащих разных категорий.

Об этом сообщили на официальном сайте ВСУ. Проект реализуют при поддержке НАТО в рамках Комплексного пакета помощи Украине, чтобы помочь военным поддерживать психологическую устойчивость в условиях длительных боевых действий.

Учебная программа предусматривает как теоретическую подготовку, так и практическую отработку навыков. Военные учатся оказывать психологическую помощь себе, поддерживать побратимов в острых стрессовых ситуациях, преодолевать боевой стресс и контролировать собственные эмоции.

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Для военнослужащих, которым нужна профессиональная поддержка, предусмотрены также индивидуальные психологические консультации.

Проект должен не только помочь военным восстановиться психологически, но и научить их поддерживать собственную устойчивость и помогать побратимам непосредственно в воинских коллективах. Это способствует подготовке личного состава к преодолению стрессовых ситуаций во время выполнения боевых задач.

Общую координацию проекта обеспечивает Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ, а его практическую реализацию – общественная организация "Лига офицеров", которая работает в сфере психологической поддержки военнослужащих с 2014 года.

Проект при поддержке НАТО является частью мероприятий по психологической подготовке и поддержке военнослужащих, которые участвуют в отражении и сдерживании вооруженной агрессии России.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о моральной травме, которая может возникать у военных, когда пережитые события противоречат их внутренним убеждениям. Причиной могут стать собственные поступки, гибель побратима, которого не удалось спасти, свидетельство жестокости или чувство предательства со стороны людей, которым военный доверял. Такие переживания могут сказываться на самооценке, способности доверять другим и отношениях с близкими.

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