В какие даты родились женщины, которые озаряют собой все вокруг: их всего 4
В нумерологии и цифровой психологии считается, что женщины, которые озаряют собой все вокруг и обладают даром сеять вдохновение, рождаются 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца.
Астрологи утверждают, что в этих датах заложена мощная энергия "тройки" (в некоторых практиках ее называют энергией Императрицы).
В чем особенность этих женщин
Магнетизм и жизнерадостность
Они способны мгновенно разрядить обстановку, превратить неловкое молчание в веселье и стать настоящей душой компании.
Творческая сила
Их стихия – это радость, самовыражение, создание красоты и вдохновение окружающих.
Потребность проявляться
Для таких женщин критически важно не закрываться исключительно в быту. Их свет горит ярче всего, когда они ведут блог, занимаются творчеством, публичной деятельностью или развивают собственное дело.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.
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