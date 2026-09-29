Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Виннице чиновников, которые незаконно занимались легализацией иностранцев. За деньги фигуранты помогали иностранцам получать виды на временное проживание в Украине, оформляя документы о якобы их трудоустройстве.

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Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 29 сентября.

Детали дела

Согласно материалам дела, к незаконной схеме причастны руководительница государственного учреждения, начальник одного из ее отделов и его подчиненный, а также руководитель местной благотворительной организации и еще двое предпринимателей.

Следователи рассказали, что основную часть клиентов составляли выходцы из стран Центральной Азии и Ближнего Востока, в частности из государств, отнесенных к категории повышенного террористического риска.

Оперативники не исключают, что среди них могли быть лица, связанные с агентурной сетью РФ и привлеченные российскими спецслужбами к разведывательно-подрывной деятельности.

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Правоохранители зафиксировали схему мошенничества, в рамках которой после получения неправомерной выгоды должностные лица вносили в государственные реестры ложные сведения об иностранцах, после чего те получали вида на временное проживание в Украине.

В ходе более 30 одновременных обысков по адресам проживания и работы фигурантов правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и другие материалы, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Также были обнаружены поддельные документы, подготовленные для дальнейшей продажи.

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Что грозит фигурантам

Всем шестерым задержанным уже сообщили о подозрении.

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Им вменяется ряд уголовных правонарушений, в частности незаконная переправка людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332), получение должностными лицами неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368) и злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался нажиться на жене военнослужащего, обещая перевести его в тыловую часть. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что военная контрразведка СБУ задержала мобилизованного военнослужащего, которого российская ФСБ завербовала еще до призыва. Он передавал врагу информацию о местах дислокации украинских подразделений в Харьковской области и готовил ракетный удар по собственному ремонтному батальону.

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