Михаила Ткача отпустили после задержания в Вене: что известно

В Вене задержали руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача. Журналист находился в Австрии в ходе выполнения редакционного задания, связанного с розыском беглого генерального прокурора Руслана Кравченко.

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к австрийской стороне с просьбой разъяснить обстоятельства задержания. На данный момент Ткача уже отпустили. Об этом сообщили главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Что известно о задержании Михаила Ткача

Руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском Руслана Кравченко.

По информации редакции, журналист находился в Австрии вместе с коллегой Ярославом Бондаренко. При этом местонахождение и судьба Бондаренко пока неизвестны.

В "Украинской правде" заявили, что считают задержание Ткача незаконным и требуют его немедленного освобождения и официального объяснения действий австрийских правоохранителей.

По имеющейся у редакции информации, журналиста доставили в место содержания под стражей, и с ним поддерживает контакт адвокат. Прямой связи с Ткачом у редакции на момент публикации заявления не было.

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Что говорят в Министерстве иностранных дел

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что украинское посольство в Австрии обратилось к австрийской стороне с запросом об обстоятельствах задержания журналиста.

"Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств этого задержания. Консул уже находится в контакте с австрийскими коллегами, официально обратился с запросом о доступе к задержанному гражданину", – заявил Тихий.

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По его словам, МИД, Департамент консульской службы и посольство Украины в Австрии держат ситуацию под контролем.

Впоследствии стало известно, что украинский консул получил доступ к Ткачу и провел с ним беседу.

Также стало известно, что Михаила Ткача отпустили после задержания в Вене.

"Украинская правда" требует объяснений от австрийских властей

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что редакция уже проинформировала посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине. Она призвала украинских дипломатов срочно принять необходимые меры для защиты журналистов, установления местонахождения Ярослава Бондаренко и содействия освобождению Михаила Ткача.

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Редакция также требует от австрийских властей немедленно объяснить основания задержания, обеспечить журналисту доступ к правовой и консульской помощи и возможность связаться с коллегами и близкими.

Кроме того, "Украинская правда" обратилась к международным журналистским и правозащитным организациям с просьбой поддержать коллег и содействовать защите их прав.

"Михаил и Ярослав поехали в Вену выполнять свою работу. Как главный редактор, я настаиваю на том, что безопасность журналистов и право на профессиональную деятельность должны быть гарантированы. Мы ожидаем от австрийских властей незамедлительных действий, прозрачных объяснений и соблюдения всех прав наших коллег", – подчеркнула Мусаева.

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Экс-генеральный прокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18сентября, 21 сентября на работу не вернулся. Он лишился должности генерального прокурора, однако по-прежнему остается прокурором Офиса генерального прокурора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в настоящее время находится в Вене. Вероятно, экс-чиновник еще во время работы в ОГП мог готовить правовую позицию для возможного получения политического убежища в Австрии.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, по всей видимости, даже в Вене мог указать место жительства с нарушением. Адрес, указанный в австрийском реестре, на самом деле оказался офисом компании, а не жилым помещением.