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В сентябре «ДТЭК» восстановил электроснабжение более чем 3 млн семей после обстрелов

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Иллюстрация: энергетическая инфраструктура
В Одесской области восстановили электроснабжение для 1,2 млн семей, чьи дома остались без света в результате атак
Источник: ДТЭК

В сентябре энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 3 млн семей в четырех областях и Киеве, чьи дома остались без электричества в результате российских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В первый месяц осени враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы в сфере безопасности и сложности военного времени, специалистам операторов систем распределения ДТЭК Сети удалось полностью или частично восстановить свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение более 3 млн домов", – говорится в сообщении.

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Больше всего восстановлений было в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия. Здесь в сентябре энергетики восстановили электроснабжение 1,3 млн семей.

В Одесской области свет восстановили для 1,2 млн семей, чьи дома были обесточены в результате атак.

Еще 433,8 тысячи домов подключили к электросети в Днепропетровской области, тогда как в Киеве электроснабжение восстановили более чем 300 домохозяйствам.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

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