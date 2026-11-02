У вас все будет получатся, особенно в финансовых делах: в начале ноября в центре всеобщего внимания окажутся четыре знака зодиака

В середине ноября 2026 года в центре всеобщего внимания окажутся четыре знака зодиака. Когда Венера станет ретроградной, от внимания публики никуда не денешься. На вас будет обращено больше внимания, и люди будут менее скрывать свой интерес. В это время важна рассудительность.

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Астрологи советуют быть открытыми, но не впускать в свой круг кого попало. Вы сами решаете, кто достоин вашего времени и энергии, пишет Yourtango.

Овен

В октябре никто не будет скрывать своих чувств к тебе, Овен. "В течение следующих четырех недель люди раскроют свои карты", – сказала Элеонора. "Найдутся те, кто либо хочет работать с тобой, либо хочет быть тобой, либо хочет быть тобой". Поэтому уделите минуту, чтобы замедлиться и поразмышлять о динамике ваших отношений.

Если только вы прилагаете усилия, отойдите на второй план и позвольте другому человеку взять инициативу в свои руки. Вы заслуживаете большего, чем односторонние отношения , и, учитывая все внимание, которое сейчас приковано к вам, вы можете это получить.

Но будьте осторожны: ретроградная Венера приносит свои сложности. "Динамика старых отношений будет столь же актуальна", – объяснил астролог. "Вполне вероятно, что человек, с которым вы раньше встречались, или бывший друг, внезапно захочет возобновить общение". Вам не нужно решать, что это значит, прямо сейчас. Расслабьтесь и позвольте людям показать, насколько они хотят быть в вашей жизни.

Рак

Готовьтесь к тому, что все будут интересоваться вашей личной жизнью, Рак. "В течение следующих четырех недель люди будут гораздо больше интересоваться вашей личной жизнью", – сказала Элеонора. "Они захотят узнать, с кем вы встречаетесь, чем занимаетесь или как вы себя ведете, когда никто не видит. И чем меньше вы им расскажете, тем больше у них будет любопытства".

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Не позволяйте всему этому вниманию отвлекать вас. Ретроградное движение Венеры дает вам шанс раз и навсегда избавиться от ограничивающих убеждений. Все, что раньше вас сдерживало, больше не актуально.

"Если вы вдруг начинаете сомневаться в том, чего хотели годами, знайте, что вы на правильном пути", – добавил астролог. "Вы наконец-то отделяете то, чего хотите сами, от того, чего вас учили желать". Хотя окружающие могут заметить ваши изменения, помните, вы никому ничего не обязаны объяснять.

Козерог

Отличные новости, Козерог! В октябре вы наконец-то получите заслуженное признание. "В течение следующих четырех недель ваша карьера окажется в центре внимания", – сказала Элеонора. "Вы вдруг заметите, что люди относятся к вам как к важной персона". Сначала вы можете растеряться, но если сосредоточитесь, то сможете использовать это новообретенное внимание в своих интересах.

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Если вы подумывали о смене карьеры , сейчас самое время сделать этот шаг. "Есть вероятность, что работа, которая создала вам репутацию, – это та работа, которой вы хотите заниматься всегда", – отметил астролог. "И это нормально!"

Используйте внимание, которое вы привлекли, чтобы запустить что-то новое. Не пытайтесь изменить свою жизнь или карьеру за одну ночь. Просто целенаправленно планируйте свои следующие шаги, и вы сможете достичь величия.

Весы

Помните того человека, который вас когда-то подвел? Так вот, в октябре он снова обратит на вас пристальное внимание. "Солнце движется по вашему знаку, поэтому вы в целом станете более заметны", – объяснил астролог. "Вы будете получать больше комплиментов, люди будут помнить вас после встреч, на вас будут чаще смотреть, и люди будут к вам подходить".

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У вас может возникнуть соблазн изменить себя, особенно свою внешность. Подождите. Не действуйте импульсивно только потому, что вы находитесь в центре внимания. "То же самое относится и к любви", – добавила Элеонора. Люди могут восхвалять вас или требовать возвращения в вашу жизнь, но это не значит, что они заслуживают вашего внимания.

Проявите рассудительность, чтобы извлечь максимум пользы из этого ретроградного периода, Весы. Обратите внимание на свои нынешние чувства, поскольку они могут отличаться от того, как вы чувствовали себя раньше. Вы знаете себе цену , поэтому начните вести себя соответственно!

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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