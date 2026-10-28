У вас маленькая квартира? Эти цвета сделают ее визуально больше

В маленькой квартире каждый квадратный метр пространства ценен. Некоторые цвета стен визуально увеличат пространство, а другие дадут противоположный эффект.

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Как можно покрасить маленькую квартиру, чтобы она выглядела просторнее, расскажет OBOZ.UA.

В уютных помещениях лучше всего использовать светлые, сияющие цвета: грязновато-белый, нежно-серый или теплый бежевый. Их главное предназначение – освещать пространство и хорошо отражать свет, что приводит к визуальному увеличению пространства. Подготовленные таким образом стены станут идеальным фоном для мебели более темных оттенков, которая будет прекрасно контрастировать со светлым окружением.

Если вы непременно хотите скрыть темный цвет на стенах, сделайте это продуманно. Хороший подход – выбрать одну центральную стену и покрасить ее в темный оттенок или оклеить обоями. Этот небольшой акцент добавит квартире новый характер, но визуально не уменьшит маленькое пространство.

Стоит помнить, что не все яркие цвета одинаковы. Некоторые теплые, глубокие оттенки желтого и оранжевого могут перегрузить уютное пространство. Нейтральные или холодные оттенки – лучший выбор, поскольку они дополняют белый цвет и отражают свет.

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Освещенность вашего дома дневным светом имеет решающее значение. Если в интерьере очень солнечно, вы можете смело выбирать более темные, холодные цвета. Если же он сильно затенен, лучше избегать насыщенных цветов и выбирать белый, дополненный аксессуарами.

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