В центре Ивано-Франковска женщина подожгла украинский флаг и пыталась поджечь себя. Видео
Во вторник, 27 октября, в центре Ивано-Франковска произошел инцидент с участием женщины, которая подожгла украинский флаг, а затем попыталась поджечь себя. Обстоятельства происшествия и мотивы ее действий пока остаются неизвестными.
После происшествия женщину забрали полицейские. Об инциденте сообщил местный Telegram-канал "Мій Івано-Франківськ".
Причины поступка и обстоятельства устанавливаются.
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