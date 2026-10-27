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В центре Ивано-Франковска женщина подожгла украинский флаг и пыталась поджечь себя. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
330
В центре Ивано-Франковска женщина подожгла украинский флаг и пыталась поджечь себя. Видео
Женщина подожгла флаг Украины. Источник: Скриншот из видео.

Во вторник, 27 октября, в центре Ивано-Франковска произошел инцидент с участием женщины, которая подожгла украинский флаг, а затем попыталась поджечь себя. Обстоятельства происшествия и мотивы ее действий пока остаются неизвестными.

После происшествия женщину забрали полицейские. Об инциденте сообщил местный Telegram-канал "Мій Івано-Франківськ".

Причины поступка и обстоятельства устанавливаются.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку взорвать автобус с военнослужащими ВСУ в Ровно. К подготовке теракта причастен студент одного из столичных университетов.

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