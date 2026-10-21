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У трех знаков зодиака наконец-то снова появится надежда: пришло время раз и навсегда попрощаться с неуверенностью в себе

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
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Иллюстрация. Гороскоп
Иллюстрация. Гороскоп. Источник: Создано с помощью ИИ

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Три знака зодиака наконец-то вновь обретают надежду 21 октября 2026 года. Слава богу, потому что для многих этот год пока выдался очень сложным. Эти астрологические знаки стремятся вернуть это в среду.

Замечательно то, что Солнце находится в оппозиции к Хирону, а это значит, что это не только возможно, но и вероятно. Власть возвращается в наши руки, пишет Yourtango

Дева

Вы ничуть не меньше других виновна в том, что позволила себе погрузиться в эту пучину отчаяния. Но что ты от этого получила, кроме гнетущего чувства, которое ни к чему не ведет?

Во время целительного транзита Солнца в оппозиции к Хирону вы можете сосредоточиться на том, что можете сделать для улучшения вашей нынешней ситуации. Вы отказываетесь считать ее безнадежной. Возможно, сейчас все не идеально, но вы всегда можете сделать лучше.

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Первое, что вы можете сделать, это сосредоточиться на том, что хорошего и прекрасного есть в вашей жизни. Маленькие шаги, верно? Сосредоточьтесь на позитиве сейчас, и постепенно, но уверенно надежда вернется.

Стрелец

В среду Солнце будет противостоять Хирону, что очень наглядно напомнит вам о вашей единственной жизни. Верите вы в загробную жизнь или нет, вы все равно живете этой жизнью, и вам стоит извлечь из нее максимум пользы.

Вы цените каждую минуту, проведенную здесь, и не хотите знать, что потеряли надежду. О нет, только не вы, Стрелец. Вас не зря называют вечным оптимистом зодиака. Пришло время снова направить эту энергию в нужное русло.

Вспомните время, когда надежда делала все возможным в вашей жизни. В любом случае, это всегда было вопросом психологии, так почему бы не перенять этот настрой снова? Вы можете это сделать. На самом деле, если кто и может поддерживать надежду, так это вы.

Водолей

В вашем мире, Водолеи, надежда никогда по-настоящему не умирала, но сомнения время от времени все же посещают вас. Вы склонны зацикливаться на них дольше, чем хотелось бы. Иногда вы просто не можете с этим покончить. И это нормально. Вы всего лишь человек.

Но хотя сейчас это может быть и хорошо, это не навсегда. К счастью, в среду Солнце будет противостоять Хирону, принося целительную энергию, которая вам определенно пригодится. Этот транзит призван помочь вам снова поверить в себя. Пришло время раз и навсегда попрощаться с неуверенностью в себе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет

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