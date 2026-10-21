У трех знаков зодиака наконец-то снова появится надежда: пришло время раз и навсегда попрощаться с неуверенностью в себе

Точний фінансовий гороскоп для Діви, Скорпіона та Риб на другу половину жовтня – астрологічний прогноз для знаків зодіаку на середину осені 2026

Три знака зодиака наконец-то вновь обретают надежду 21 октября 2026 года. Слава богу, потому что для многих этот год пока выдался очень сложным. Эти астрологические знаки стремятся вернуть это в среду.

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Замечательно то, что Солнце находится в оппозиции к Хирону, а это значит, что это не только возможно, но и вероятно. Власть возвращается в наши руки, пишет Yourtango.

Дева

Вы ничуть не меньше других виновна в том, что позволила себе погрузиться в эту пучину отчаяния. Но что ты от этого получила, кроме гнетущего чувства, которое ни к чему не ведет?

Во время целительного транзита Солнца в оппозиции к Хирону вы можете сосредоточиться на том, что можете сделать для улучшения вашей нынешней ситуации. Вы отказываетесь считать ее безнадежной. Возможно, сейчас все не идеально, но вы всегда можете сделать лучше.

Первое, что вы можете сделать, это сосредоточиться на том, что хорошего и прекрасного есть в вашей жизни. Маленькие шаги, верно? Сосредоточьтесь на позитиве сейчас, и постепенно, но уверенно надежда вернется.

Стрелец

В среду Солнце будет противостоять Хирону, что очень наглядно напомнит вам о вашей единственной жизни. Верите вы в загробную жизнь или нет, вы все равно живете этой жизнью, и вам стоит извлечь из нее максимум пользы.

Вы цените каждую минуту, проведенную здесь, и не хотите знать, что потеряли надежду. О нет, только не вы, Стрелец. Вас не зря называют вечным оптимистом зодиака. Пришло время снова направить эту энергию в нужное русло.

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Вспомните время, когда надежда делала все возможным в вашей жизни. В любом случае, это всегда было вопросом психологии, так почему бы не перенять этот настрой снова? Вы можете это сделать. На самом деле, если кто и может поддерживать надежду, так это вы.

Водолей

В вашем мире, Водолеи, надежда никогда по-настоящему не умирала, но сомнения время от времени все же посещают вас. Вы склонны зацикливаться на них дольше, чем хотелось бы. Иногда вы просто не можете с этим покончить. И это нормально. Вы всего лишь человек.

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Но хотя сейчас это может быть и хорошо, это не навсегда. К счастью, в среду Солнце будет противостоять Хирону, принося целительную энергию, которая вам определенно пригодится. Этот транзит призван помочь вам снова поверить в себя. Пришло время раз и навсегда попрощаться с неуверенностью в себе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет

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