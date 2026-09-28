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В Тернополе при поддержке Sense Bank открылся инновационный образовательный хаб

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 5,3 т.
В Тернополе при поддержке Sense Bank открылся инновационный образовательный хаб
EDhub – интерактивное цифровое образовательное пространство для детей и педагогов
Источник: Sense Bank

В Тернополе открылся EDhub – интерактивное цифровое образовательное пространство для детей и педагогов. Автором и реализатором проекта стала учительница информатики и английского языка Тернопольской общеобразовательной школы №23 Наталья Перехрист – победительница в специальной номинации "Учитель информатики" премии Global Teacher Prize Ukraine. Эту специальную награду поддержал Sense Bank, как и воплощение образовательной мечты Натальи – создание хаба.

В Тернополе при поддержке Sense Bank открылся инновационный образовательный хаб

Sense Bank

Источник: Sense Bank

Образовательный хаб призван стать местным центром интерактивного обучения детей разного возраста, а также площадкой для обмена опытом и профессионального диалога между педагогами со всей Украины.

"Благодарна Sense Bank за признание моей работы, за поддержку, которая действительно изменила жизнь, дала толчок поверить в себя и осуществить большую мечту. EDhub создан с большой любовью к детям, с верой в то, что все вместе мы сможем воспитать поколение инноваторов – тех, кто будет определять будущее в различных сферах, в том числе и в банковской", – прокомментировала Наталья Перехрист во время открытия EDhub.

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В Тернополе при поддержке Sense Bank открылся инновационный образовательный хаб

Sense Bank

Источник: Sense Bank

На базе EDhub дети – от дошкольников до школьников – будут осваивать передовые цифровые технологии. Учебные программы будут включать занятия по робототехнике, основам искусственного интеллекта и 3D-моделированию. Наталья Перехрист будет уделять особое внимание изучению иностранных языков с помощью технологий виртуальной реальности: погружение в англоязычную среду поможет детям преодолевать языковой барьер благодаря моделированию практических жизненных ситуаций.

В Тернополе при поддержке Sense Bank открылся инновационный образовательный хаб

Sense Bank

Источник: Sense Bank

Помимо работы с детьми, EDhub станет площадкой для профессионального роста учителей. Конференц-зал пространства оснащен новейшей системой интерактивного голосования, что позволит проводить семинары, тренинги и обмениваться опытом педагогам со всей страны. Кроме того, в рамках европейских образовательных инициатив на базе хаба будет функционировать "Евроклуб", который объединит молодежь вокруг общих культурных и общественных ценностей.

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