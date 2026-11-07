В субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителем

7 ноября 2026 года три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной. Пришло время доказать, что у нас есть все необходимое, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Сейчас все дело в дисциплине.

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Астрологи утверждают, что у кого-то она есть, у кого-то нет, и многие хотят ее иметь, потому что знают, что именно так можно добиться результатов. Если мы хотим пройти это испытание, мы не можем больше терять время, пишет Yourtango.

Во время ретроградного Сатурна нам нужно взяться за дело. Эти астрологические знаки сталкиваются со своей собственной ленью или отсутствием целеустремленности. Мы больше не можем лгать себе. Если нам нужно чего-то добиться, то это сейчас или никогда.

Близнецы

Есть одна вещь, которая начинает вас по-настоящему раздражать. Это постоянные вопросы друзей о том, что вы обещали сделать, но так и не сделали. Конечно, они желают вам добра, но вам просто хочется, чтобы они наконец-то занялись своими делами.

Не стоит вспоминать об этом, потому что это начинает вызывать у вас ощущение, будто вы подвели себя. Во время ретроградного Сатурна такое состояние ума крайне опасно.

Возможно, вам даже покажется, что это одно большое испытание, но вы можете использовать эту энергию себе на пользу. Может быть, действительно пришло время сдержать свое слово и довести дело до конца. Возьмите эту мотивацию и используйте ее, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Прямо сейчас!

Скорпион

Одно дело – иметь мечту и рассказывать о ней всем, Скорпион. И совсем другое – настолько вовлечь людей в эту мечту, что они начнут обращаться к вам за помощью в ее осуществлении. Вау! Внезапно вы оказались в гораздо более сложной ситуации, чем ожидали.

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Вот тут-то и начинаются сложности. В субботу, во время ретроградного движения Сатурна, вы почувствуете давление, чтобы действительно добиться успеха, а сейчас вы этого не делаете. Что ж, это и есть ваше испытание.

Давление велико, но это хорошо. Это ставит тебя в неловкое положение и показывает, на что ты действительно способен. У тебя есть все необходимое, чтобы пройти это испытание и воплотить свою мечту в жизнь . Используй это давление, чтобы двигаться вперед. У тебя все получится!

Козерог

Обычно вы выполняете свои обещания, потому что вы очень преданный и ответственный человек, Козерог. Но у всех нас бывают моменты, когда мы терпим неудачу. Во время ретроградного Сатурна вы чувствуете, что не справились, и это вас беспокоит.

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Из-за этого транзита вы можете оказаться в затруднительном положении. Не удивляйтесь, если кто-то честно спросит вас, почему вы не выполнили свою часть сделки.

Поначалу это может вас расстроить, но может и вдохновить. В субботу вы зададите себе сложные вопросы, но и найдете на них правильные ответы. Это положит начало новому этапу в вашей жизни и значительно приблизит вас к достижению намеченной цели.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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