В СССР затачивали коньки странным образом: сейчас так делать не рекомендуют

Сегодня уход за коньками стал довольно простым делом — достаточно сдать их в мастерскую, где специальный станок за считанные минуты вернет лезвиям прежнюю остроту. Но во времена СССР подобные услуги были редкостью и встречались разве что в крупных городах, поэтому затачивать лезвия коньков приходилось самостоятельно.

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Главным и зачастую единственным инструментом для этого обычно служил обычный слесарный напильник. OBOZ.UA вспоминает, как затачивали коньки в Союзе и почему сейчас так уже никто не делает.

Самый простой бытовой метод заточки лезвий выглядел весьма примитивно: ботинок с коньком просто зажимали между ног лезвием вверх, после чего несколько раз проводили металлом по металлу вручную. Вместо напильника иногда брали обычный абразивный брусок. Такими воспоминаниями делились любители зимнего катания ещё с пятидесятых годов прошлого века. Описание технологии также можно было найти в таких советских журналах, как "Мастерок".

Такая безумная популярность самодельного метода объяснялась очень просто: найти обычный напильник в хозяйстве не составляло никакой проблемы — что-то мастерить приходилось каждой семье. А вот профессиональное оборудование было дефицитом. Даже опытным мастерам приходилось выкручиваться самостоятельно. Например, изготавливать станки для заточки своими руками.

Конечно, даже в те времена понимали, что метод "на коленке с помощью напильника" очень далек от совершенства. Тот же журнал "Мастерок" предупреждал читателей, что добиться идеально ровной поверхности таким кустарным способом невероятно трудно. Чтобы облегчить задачу, любителям рекомендовали изготавливать специальные самодельные держатели для фиксации. В популярной советской книге "100 работ для умелых рук" советуют жестко закреплять сразу оба конька и плавно вести плоским напильком по двум лезвиям параллельно — это хоть как-то помогало сохранить правильную геометрию.

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Затачивать современные фигурные и хоккейные коньки ручным напильником "на глаз" категорически не рекомендуется. И дело здесь далеко не только в банальной остроте. Дело в том, что на качественном лезвии формируется специальный профилированный желобок, который создает два рабочих ребра. Его глубина напрямую влияет на маневренность, качество скольжения и сцепление с льдом, а параметры подбираются индивидуально под вес спортсмена и его стиль катания. Обычным напильником выдержать такие микроскопические параметры геометрии просто невозможно.

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Более того, неравномерное стачивание металла легко приводит к перекосу, когда одно ребро становится выше другого, или же полностью искажает исходный профиль лезвия. В результате коньки начинают хуже держать лед, а спортсмен теряет контроль при резких поворотах или торможении.

Именно поэтому примитивные любительские методы давно канули в Лету. Сегодня услуги качественной заточки доступны на любом катке или в спортивных магазинах, а современные станки позволяют с микроскопической точностью выставить нужный желоб и сохранить симметрию ребер. А обычный напильник, который когда-то спасал вечерние баталии на дворовом катке, теперь лучше оставить исключительно для сугубо хозяйственных нужд.

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