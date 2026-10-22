''В сложные времена важно не терять надежду'': Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию Украины"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию УкраиныБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоВладимир Путин"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" ПутинеТри знака зодиака наконец-то получат очень многообещающий знак надежды на будущее: все дела пойдут легко и удачноТри знака зодиака наконец-то получат очень многообещающий знак надежды на будущее: все дела пойдут легко и удачноУкраинец-предатель "Гоблин", который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениямиУкраинец-предатель "Гоблин", который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениямиЧисленность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причиныЧисленность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причиныДядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube украинским артистамДядя Жора раскрыл, сколько на самом деле приносят миллионные просмотры на YouTube украинским артистамСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

"В сложные времена важно не терять надежду": Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
2,0 т.
"В сложные времена важно не терять надежду": Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото
Елена Залужная и Елена Кондратюк на Украинском женском конгрессе. Источник: Facebook Олена Залужна

Жена чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании, эксглавнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Елена Залужная посетила юбилейный 10-й Украинский женский конгресс, который традиционно проходит в Киеве.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня посетила очень теплое и важное мероприятие – 10-й Украинский женский конгресс. Искренние и интересные истории разных женщин, смелые глаза, слезы радости и горя. В эти сложные времена важно не терять надежду. Важно всем нам быть вместе", – написала Залужная после посещения мероприятия.

Для Елены Залужной это первое публичное появление на подобных мероприятиях.

''В сложные времена важно не терять надежду'': Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото

Елена Залужная на Украинском женском конгрессе. Источник: Facebook Елена Залужная

Читайте также
Валерий ПекарВалерий Пекар
9,0 т.
Неготовность Украины капитулировать всем мешает, или О сценарии глобальной ДНР
9,0 т.
Неготовность Украины капитулировать всем мешает, или О сценарии глобальной ДНР
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
8,4 т.
Какие деревья нельзя белить осенью и почему
8,4 т.
Какие деревья нельзя белить осенью и почему
Мария ШевчукМария Шевчук
7,8 т.
Лучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФ
7,8 т.
Лучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФ
''В сложные времена важно не терять надежду'': Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото

В Киеве начал работу 10-й Украинский Женский Конгресс. Источник: УЖК

''В сложные времена важно не терять надежду'': Елена Залужная посетила мероприятие Украинского женского конгресса. Фото

Елена Кондратюк и Елена Залужная. Источник: Facebook Елена Залужная

22 октября в Киеве начал работу 10-й Украинский Женский Конгресс. Его открыли соучредительница Конгресса, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Главная тема Конгресса под лозунгом "От исключений к новым стандартам" – как превратить достижения и лидерство украинских женщин в новые общественные стандарты, обеспечивающие равные возможности.

Что известно о мероприятии?

Украинский Женский Конгресс (УЖК) – это платформа, которая формирует женщин-лидеров и повестку дня в сфере гендерной политики для Верховной Рады Украины, Правительства Украины, местных общин, частного и общественного секторов и медиасообщества.

Он был основан в 2017 году, а с февраля 2018 года УЖК был официально зарегистрирован как ОО "Украинский Женский Конгресс".

"С тех пор ежегодно Украинский Женский Конгресс собирает первых лиц государства, украинских и иностранных парламентариев, представителей международных и общественных организаций, СМИ, местного самоуправления, украинских и зарубежных экспертов, а также всех, кому небезразличны проблемы гендерного равенства", – говорится на сайте УЖК.

Похожие темы
УкраинаКиевВалерий ЗалужныйВалерий Залужный
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники