В Sense Bank стартовала серия практических встреч для предпринимателей "Сенс для ИП"

Sense Bank провел первую встречу в рамках серии практических мероприятий "Сенс для ФЛП", запущенной для предпринимателей, которые ищут возможности, инструменты и практические знания для развития бизнеса. Мероприятие состоялось в Sense Hub Kyiv и было посвящено государственной грантовой программе "Собственное дело".

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Практическими советами по участию в программе "Собственное дело" поделилась Евгения Бондаренко, начальница отдела реализации проектов управления реализации программ занятости Киевского городского центра занятости. Она рассказала, на что стоит обратить внимание при подготовке заявки, каких ошибок следует избегать и что происходит после одобрения гранта.

"Если у вас есть идея для создания или развития бизнеса, государство дает возможность ее реализовать. Грант — это возможность превратить бизнес-идею в конкретное дело, поэтому важно не только подать заявку, но и четко понимать, как вы планируете развивать свой бизнес и использовать полученную поддержку", — отметила Евгения Бондаренко.

О роли банка в процессе предоставления грантов рассказала Ирина Руденко, руководитель отдела развития кредитных операций МСП Sense Bank. Она объяснила, как банк проверяет деловую репутацию потенциальных получателей грантов, какие банковские услуги доступны предпринимателям и какие финансовые инструменты могут помочь малому и среднему бизнесу развиваться.

"Sense Bank является одним из банков-партнеров государственной программы "Собственное дело", и мы видим большой спрос со стороны предпринимателей по этой теме – от подготовки заявки до дальнейшей работы после получения гранта. Для нас важно не только сопровождать клиента в рамках грантового процесса, но и быть его финансовым партнером в повседневной работе. Именно поэтому мы разрабатываем удобные цифровые инструменты для индивидуальных предпринимателей, которые помогают экономить время, упрощать финансовые операции и больше сосредоточиваться на развитии собственного дела", — отметила Ирина Руденко.

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Тема грантовой поддержки вызвала активный интерес у предпринимателей: участники задавали спикерам вопросы о подготовке заявки, документах, критериях отбора, проверке деловой репутации и дальнейшей работе с грантом.

"Смысл для ФЛП" – это площадка для диалога с экспертами, представителями банка и другими предпринимателями, где можно получить ответы на актуальные вопросы, разобрать реальные кейсы и обменяться опытом.

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За следующими мероприятиями серии "Смысл для ФЛП" следите на официальных ресурсах Sense Bank и в СМИ КОШТ.