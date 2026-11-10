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Сергей Бережной
Сергей Бережной

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Новости. Общество / Мнения
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В России есть законный способ получить области, которые она вписала в свою конституцию

Карта России
Карта России. Источник: Shutterstock

Если уж зашла речь о пересмотре административных границ, то в России есть простой способ законно получить все области, которые она вписала в свою конституцию. Ей достаточно просто выделить их из Якутии или другой малонаселенной области с огромной территорией и назвать так, как ей вздумается. Например, Донецкая или Вашингтонская. Или Лазурный Берег. Ямал переименовать в Крым.

По моему мнению, этот вариант ничем не хуже того, который якобы предлагали для Абу-Даби.

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Источник:Фейсбук Сергея Бережного
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