Если уж зашла речь о пересмотре административных границ, то в России есть простой способ законно получить все области, которые она вписала в свою конституцию. Ей достаточно просто выделить их из Якутии или другой малонаселенной области с огромной территорией и назвать так, как ей вздумается. Например, Донецкая или Вашингтонская. Или Лазурный Берег. Ямал переименовать в Крым.

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По моему мнению, этот вариант ничем не хуже того, который якобы предлагали для Абу-Даби.

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