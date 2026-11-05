В районах с длительными перебоями со светом ГСЧС будет развертывать мобильные пункты помощи – Выговский

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям будет развертывать мобильные пункты помощи в населенных пунктах, где электроэнергии нет более 24 часов. Речь идет о районах, в которых проживают более 30 тысяч семей. В палатках люди смогут согреться и зарядить свои электронные устройства.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский по итогам совещания с главой ГСЧС Андреем Даником. По его словам, уже 6 ноября региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения электроэнергии.

"Им определено, что в районах населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч семей и более 24 часов отсутствует электроснабжение, будут безотлагательно развертываться мобильные пункты помощи населению", – сообщил министр.

Каждый мобильный пункт оборудуют генератором и тепловыми пушками, чтобы посетители могли согреться и зарядить гаджеты. Кроме того, за помощью граждане смогут обратиться в любое территориальное подразделение ГСЧС или Национальной полиции.

Также Выговский поручил руководству Национальной полиции организовать постоянное присутствие полицейских экипажей возле мобильных пунктов. Это должно обеспечить безопасность людей, которые будут приходить туда за помощью.⟦

РЕКЛАМА

Министр подчеркнул, что российские атаки направлены на то, чтобы лишить украинцев возможности нормально жить. Но они не останутся один на один с проблемами и получат необходимую поддержку.

"Ежедневный террор россии направлен на то, чтобы сделать нормальную жизнь гражданских невозможной. Подразделения системы МВД готовы реагировать на эти вызовы, чтобы поддержать людей", – подчеркнул Выговский.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нашла новую уязвимость украинской энергетики. Враг атакует ключевые подстанции 750 и 330 кВ, через которые электроэнергия с Ровенской и Хмельницкой АЭС передается в Киев, центральные и восточные области, из-за чего атомные электростанции вынуждены ограничивать генерацию.

Главные истории дня