В Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. Фото

В Прилуках Черниговской области, где Россия ракетным ударом по жилому дому убила 22 украинцев, погиб 18-летний Сергей Левичев с годовалым сыном Алексеем. Мама мальчика, жена Левичева, в тяжелом состоянии попала в больницу.

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Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал в Facebook, что молодая семья менее месяца назад переехала из города Изюм на Харьковщине, поскольку там их дом на улице Мира также был разрушен. "К****ская ракета догнала их в Прилуках. Я не знаю, что написать дальше... Просто не знаю", – заявил Мацокин.

Маленькому Алексею был всего год и шесть месяцев. Его отцу Сергею – 18, он был полным сиротой, работал, закончив учебу в Изюмском лицее № 11.

В комментарии "Суспільному" заместитель мэра Изюма сообщил, что переехать в Прилуки Левичеву, его жене и сыну помогли волонтеры.

"Их дом (в Изюме. – Ред.) пострадал где-то чуть больше месяца назад. Он находился прямо рядом с эпицентром взрыва. Я был там лично, видел все своими глазами, мы были там вместе с начальником службы по делам детей. Действительно, условий для проживания там не было. Мы настаивали на том, чтобы они уехали, потому что ребенок очень маленький. Они согласились", – сказал Мацокин.

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"Мы нашли волонтеров, которые вывезли их в безопасное место. Так получилось, что это были Прилуки. Они буквально и месяца не прожили в Прилуках, когда произошла эта трагедия", – добавил он.

По словам бывшего классного руководителя, Левичев был ответственным, хорошим парнем, "старался жить нормально".

Алексей родился в семье в марте 2025 года. Его мать тоже из Изюма. Известно, что она выжила и была госпитализирована с тяжелыми травмами.

"Мы знаем, что ее мама поехала туда. Пытаемся связаться, сейчас выяснить подробности, но телефон не на связи. Будем сейчас пытаться через маму контактировать, выходить на связь, может, она как-то поможет в этой ситуации. Мы же не знаем, как они определятся, возможно, похоронить их там. Я думаю, что будут экспертизы. В каком состоянии тело – мы же не знаем", – сказал заместитель мэра Изюма.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Прилуки российские оккупанты атаковали 7 октября во время очередного массированного обстрела нашей страны. Поисково-спасательные работы на месте разрушенного дома завершились утром 8-го числа. Погибли 22 человека (в том числе пятеро детей), еще 54 получили ранения (среди них семеро детей).