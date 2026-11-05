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"У него большие планы на жизнь": защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
109
"У него большие планы на жизнь": защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова
Защитник Мариуполя получил квартиру. Источник: "Сердце Азовстали".

Защитник Мариуполя Александр Кузьменко стал владельцем квартиры благодаря программе "Вдома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Серце Азовсталі".

Александр родом из Черкасской области, по специальности – учитель истории, хотя преподавать ему так и не довелось. В 2018 году он решил пойти в армию. С первых дней полномасштабного вторжения Александр защищал Мариуполь в составе бригады "Азов". В апреле 2022 года во время боевого задания воин получил тяжелое ранение – пуля раздробила бедро. Его эвакуировали в госпиталь на комбинате "Азовсталь", а уже 16 мая по приказу командования Александр вместе с побратимами сдался в плен.

''У него большие планы на жизнь'': защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя получил квартиру. Источник: "Серце Азовсталі".

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Александр провел в плену два с половиной года. Российский псевдосуд приговорил его к 25 годам лишения свободы. В колонии строгого режима он жил надеждой, что когда-нибудь сможет увидеть родных. И чудо произошло – защитника удалось вернуть домой.

Однако плен оставил глубокий след на здоровье Александра. После возвращения домой ему сразу сделали сложную операцию. Из-за тяжелых травм костей правую ногу пришлось укоротить на 5 сантиметров. Сейчас ветеран передвигается на костылях и проходит длительную реабилитацию. Собственное уютное жилье станет для Александра безопасным пространством для восстановления и фундаментом для построения дальнейшей жизни.

''У него большие планы на жизнь'': защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя получил квартиру. Источник: "Серце Азовсталі".

"Я очень благодарен и Фонду, и

Ксения Сухова, генеральный директор Фонда, лично передала защитнику ключи от квартиры и поблагодарила за героизм в защите Украины.

"Спасибо за службу, за оборону, за нашу независимую Украину. Мы верим в лучшее будущее", – обратилась к Александру Ксения Сухова.

После освобождения из плена военнослужащий также проходил лечение и восстановление при поддержке "Серця Азовсталі". Сегодня он снова служит в армии, посвящает себя подготовке офицеров и поддерживает побратимов, переживших оборону Мариуполя и российский плен. Александр подчеркивает важность того, чтобы говорить о военнопленных, которые до сих пор остаются в неволе. Он убежден: мир должен знать о трагедиях, которые пережили украинские защитники, в частности о гибели военнослужащих в Еленовке в 2022 году.

Председатель наблюдательного совета Фонда Наталия Емченко называет историю защитника примером того, насколько важно поддерживать людей после пережитого плена – помогать им восстанавливаться и находить свое место в жизни.

''У него большие планы на жизнь'': защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя получил квартиру. Источник: "Серце Азовсталі".

"Ему всего 30, и у него огромные планы: на личную жизнь, на карьеру. Он хочет быть полезным армии, сейчас с учетом полученных травм посвящает себя подготовке офицеров. Он планирует помогать побратимам – защитникам Мариуполя – в качестве амбассадора "Серця Азовсталі". У него большие планы на жизнь", – подчеркнула Наталия Емченко.

''У него большие планы на жизнь'': защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя получил квартиру

''У него большие планы на жизнь'': защитник Мариуполя Александр Кузьменко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя получил квартиру. Источник: "Серце Азовсталі".

Программа "Вдома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.

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