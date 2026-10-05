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В Минобороны сделали важное заявление относительно "Резерв+": кому снова доступно оформление отсрочек

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
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В Минобороны сделали важное заявление относительно "Резерв+": кому снова доступно оформление отсрочек
В "Резерв+" снова доступно оформление отсрочек, связанных с инвалидностью. Источник: consultant.net.ua

В приложении "Резерв+" вновь доступна процедура оформления отсрочек, связанных с инвалидностью. Речь идет о случаях, когда инвалидность имеется у самого военнообязанного, его ребенка или родителей.

Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что технические работы в системах Министерства социальной политики завершены, поэтому соответствующая услуга в "Резерв+" снова работает.

Какие отсрочки можно оформить

Через приложение снова можно подать заявку на оформление отсрочки, связанной с инвалидностью. Услуга доступна военнообязанным, которые имеют инвалидность или ухаживают за детьми или родителями с инвалидностью.

В Минобороны сделали важное заявление относительно ''Резерв+'': кому снова доступно оформление отсрочек

Сообщение Министерства обороны Украины в Telegram. Источник: Скриншот

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Временные ограничения в "Резерв+"

2 октября в приложении "Резерв+" временно приостановили оформление отдельных видов отсрочек. Причиной стали плановые технические работы в системах Министерства социальной политики.

Ограничения касались отсрочек, связанных с инвалидностью самого военнообязанного, его детей или родителей. В Министерстве обороны отмечали, что повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время проведения работ.

В то же время уже оформленные отсрочки должны были сохраниться, если информация об инвалидности или действующей отсрочке отображалась в электронном военно-учетном документе. В ведомстве ожидали, что соответствующие услуги возобновятся 4 октября после 16:00.

В Минобороны сделали важное заявление относительно ''Резерв+'': кому снова доступно оформление отсрочек

Резерв+. Иллюстративное фото. Источник: Минобороны Украины

Напомним, при переоформлении отсрочки в "Резерв+" она не должна аннулироваться до момента оформления новой. Если действующий статус исчез без объяснения причин, а срок его действия еще не истек, военнообязанному рекомендуется обратиться в ТЦК с письменным заявлением и потребовать восстановления отсрочки.

Как писал OBOZ.UA, в октябре в Украине продолжается мобилизация по установленным правилам, однако закон предусматривает категории военнообязанных, которых не могут призвать или которые имеют право на отсрочку. В частности, это касается отдельных мужчин по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, в связи с бронированием, работой и другими предусмотренными законом основаниями.

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