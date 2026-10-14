В Минобороны уточнили процедуру ВЛК для военнослужащих, проходящих лечение за рубежом: что она предусматривает

Украинские военнослужащие, проходящие лечение за рубежом, могут дистанционно пройти военно-медицинскую комиссию (ВМК) и получить соответствующее постановление без возвращения в Украину. Также уточнен порядок прохождения дистанционной ВМК, перечень необходимых документов и сроки их рассмотрения.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Изменения к приказу № 402 детализируют порядок дистанционной военно-медицинской экспертизы, по результатам которой могут определить необходимость дальнейшего лечения или годность военнослужащего к прохождению службы.

Каковы сроки рассмотрения документов

Обновленное Положение о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных силах Украины определяет состав комиссии, требования к медицинским документам и порядок оформления заключений.

В частности, рассмотрение полного пакета документов должно длиться не более 10 дней. Воинская часть должна уведомить военнослужащего о решении ВЛК в течение трех дней после получения соответствующей справки.

Заместитель министра обороны Любовь Галан отметила, что ведомство ожидает отзывов от военнослужащих, проходящих лечение за рубежом, и от воинских частей, чтобы при необходимости урегулировать дополнительные вопросы. Также Минобороны работает над определением оснований для пребывания на лечении с сохранением денежного и материального обеспечения.

Как пройти дистанционную ВЛК

Чтобы пройти дистанционную ВЛК, военнослужащий или его законный представитель должен передать командиру воинской части копии медицинских документов из зарубежного медицинского учреждения. Они должны быть переведены на украинский язык, заверены и содержать диагноз в соответствии с МКБ-10 или МКБ-11.

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После этого воинская часть направляет документы вместе с направлением в гарнизонную военно-медицинскую комиссию. Врачи рассматривают полный пакет документов в течение 10 дней и по его результатам определяют, нуждается ли военнослужащий в дальнейшем лечении, а также устанавливают его годность или негодность к военной службе.

После принятия решения заключение ВЛК направляется в воинскую часть. Она должна уведомить военнослужащего о постановлении в течение трех дней после получения соответствующей справки.

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Нужно ли подтверждать заключение после возвращения в Украину

Постановления по результатам дистанционной ВЛК оформляются в электронном виде. Военнослужащий или его уполномоченный представитель может получить электронную копию через воинскую часть, в частности на адрес электронной почты, указанный в рапорте или заявлении.

По возвращении в Украину военнослужащему не нужно повторно подтверждать заключение дистанционной ВЛК, полученное во время лечения за рубежом. Заверенную бумажную копию электронного документа можно получить в медицинском учреждении или организации, ВЛК которой проводила экспертизу.

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Напомним, в Украине приняли закон, предусматривающий сохранение денежного довольствия военнослужащих в течение всего периода стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом. Документ отменяет прежнее ограничение в 12 месяцев, при этом прохождение медицинских осмотров остается обязательным.

Как писал OBOZ.UA, в октябре украинские военнослужащие должны получить денежное довольствие за сентябрь до 20 числа. При этом дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн сохраняется на время лечения, а для военных, получивших ранения при защите Украины, при определенных условиях предусмотрена выплата 100 тыс. грн.