''Во мне кричали все голоса боли и возмущения'': в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрЗима будет тяжелой для армии Путина, высадка на правый берег Днепра невозможна. Интервью с ЖмайлоЗима будет тяжелой для армии Путина, высадка на правый берег Днепра невозможна. Интервью с ЖмайлоНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеНавроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в ПольшеСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 1670 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 1670 оккупантов: данные ГенштабаВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 31 октября"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовРоссия атаковала Украину дронами, силы ПВО сбили 105 из 134 БпЛА: последствия вражеских ударовБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. ВидеоУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Во мне кричали все голоса боли и возмущения": в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
2,3 т.
"Во мне кричали все голоса боли и возмущения": в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК
Игорь Шкорубский погиб 3 года назад. Источник: Марина Шкорубская

В Николаеве защитнику, отдавшему жизнь за Украину, принесли уведомление о вызове в ТЦК. Игорю Шкорубскому, погибшему три года назад на фронте, предлагалось "уточнить военно-учетные данные".

Жену погибшего Героя ситуация ошеломила – и она сама пошла в РТЦК. Что она там услышала, женщина рассказала на своей странице в Facebook.

Погибшему воину из Николаева принесли уведомление из ТЦК

О случае, который причинил ей моральные страдания и снова всколыхнул боль утраты, Марина рассказала 30 сентября.

"Пока люди, не имеющие отношения к войску и боевым действиям, получают награды "за оборону" – каждый раз за что-то, – мой муж вчера посмертно получил "повестку". Письмо поступило от Николаевского исполкома. Сначала потряс сам факт корреспонденции на имя Игоря Ивановича, который погиб три года назад. А когда я открыла письмо на почте – передать весь спектр чувств было сложно. Шкорубского Игоря Ивановича вызвали в Корабельный РТЦК для уточнения данных. Те слова, которые вырвались у меня в этот момент, озвучивать здесь не буду", – написала женщина.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
4,6 т.
Пружинные, гибридные, латексные или memory: гид по матрасам для лучшего сна
4,6 т.
Пружинные, гибридные, латексные или memory: гид по матрасам для лучшего сна
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
3,9 т.
Часть Украины накроют дожди и туман: прогноз погоды на выходные
3,9 т.
Часть Украины накроют дожди и туман: прогноз погоды на выходные
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,7 т.
Захватывающий и очень эмоциональный день: у Скорпионов будут рушится планы, а Близнецы получат сюрприз – гороскоп на 31 октября
2,7 т.
Захватывающий и очень эмоциональный день: у Скорпионов будут рушится планы, а Близнецы получат сюрприз – гороскоп на 31 октября
''Во мне кричали все голоса боли и возмущения'': в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК

Извещение на имя погибшего защитника. Источник: Марина Шкорубская

По словам Марины Шкорубской, она сразу же отправилась в РТЦК и "через пять минут была там". В ТЦК с ней общался дежурный.

В течение некоторого времени Марина, по ее словам, слушала разъяснения, что ее муж должен прийти лично и с документами. Впрочем, довольно быстро, признается женщина, эмоции взяли верх.

"Дальше был мой эмоциональный спич: "Как вы можете присылать уведомление человеку, который погиб три года назад? Ваш военкомат занимался его похоронами. Ваш военкомат собирал документы об обстоятельствах гибели. Ваш военкомат вручал его семье посмертную награду!" Ответ меня просто разорвал: "Этим занимался отдел социального обеспечения. У нас нет этой информации". Пятый год полномасштабной войны! Вы что, не одно учреждение? У вас нет взаимодействия? Вы же в соседних кабинетах! Как вы составляете эти списки? В том же РТЦК в 2022 году он получал военный билет, потому что свой "совдеповский" потерял много лет назад, и ему ставили отметку о том, в какой части он служит", – возмутилась Шкорубская.

''Во мне кричали все голоса боли и возмущения'': в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК

Игорь Шкорубский погиб три года назад на фронте. Источник: Марина Шкорубская

По ее словам, подобные случаи, обусловленные недостатками выстроенной системы, отсутствием надлежащего взаимодействия, а также равнодушием, порочат память погибших воинов и причиняют боль их близким.

"Во мне кричали все голоса боли и возмущения. Для меня это было УНИЖЕНИЕ ЧЕСТИ ПОГИБШЕГО, КОТОРЫЙ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ НИКАКИХ ИЗВЕЩЕНИЙ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ В ПЕРВЫЕ ДНИ. Никакое "извините, исправим" этого не исправит. Потому что пока не будет выстроена работающая система, извещения будут приходить погибшим, пропавшим без вести и тем, кто находится в плену. А получать их будут семьи", – написала Марина Шкорубская.

Она добавила: ее случай – не уникальный. Ее подруга, жена участника АТО, получила извещение, когда ее муж находился во вражеском плену.

"Для вас это цифры и канцелярские ошибки. Для нас – БОЛЬ И УНИЖЕНИЕ!" – эмоционально подытожила жена павшего в бою Героя.

''Во мне кричали все голоса боли и возмущения'': в Николаеве погибшему военному прислали повестку, жена пошла в ТЦК

Скриншот поста

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге в парке нашли собаку с запиской от хозяина. В записке мужчина указал, что его "забрали ТЦК".

"Я хозяин, меня забрали ТЦК. Добрые люди, приютите. Очень добрый, все команды знает, все ест", – написал владелец питбуля по имени Леон.

Похожие темы
Война в УкраинеГибель украинских военныхУкраинаНиколаевпохороныдобровольцыТЦК
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!