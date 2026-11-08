Во Львове закрыли центральный вокзал для прибытия поездов: где теперь будут останавливаться

Во Львове 8 ноября закроют для поездов центральный железнодорожный вокзал. Отправной и конечной остановкой поездов временно станет узловая железнодорожная станция "Подзамче".

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Изменения введены всего на несколько часов и обусловлены техническими причинами. Подробности сообщили в "Укрзалізниці".

Центральный вокзал во Львове не будет принимать поезда

Поезда, следующие из/во Львов, в воскресенье будут прибывать и отправляться не с центрального железнодорожного вокзала.

"По техническим причинам наши поезда львовского направления сегодня будут прибывать и отправляться со станции "Подзамче" в центральной части Львова. Проезд к главному вокзалу во Львове будет закрыт на несколько часов для восстановительных работ, поэтому просим пассажиров запланировать поездку именно со станции "Подзамче", – отметили в УЗ.

В компании также извинились за оперативные изменения и вынужденную задержку.

"Уже наверстываем и чиним", – заверили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября во Львове произошло ДТП с участием трамвая, автобуса и легковых автомобилей. В результате столкновения трамвая №2, автобуса №48 и еще двух автомобилей травмы получили трое людей.

Удар был такой силы, что один автомобиль залетел на крышу другого.