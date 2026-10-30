Во Львове прошел закрытый гастровечер THE TABLE.8: новые вкусы, поддержка бизнеса и благотворительность

23 октября пятизвездочный BANKHOTEL гостеприимно распахнул двери своего ресторана Safe для проведения эксклюзивного события для ценителей высокой кухни и камерной атмосферы – закрытого гастрономического вечера THE TABLE.8.

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Мероприятие прошло под девизом "Вкус отдыха в стиле Michelin. Где встречаются идеи и вкусы" и объединило гостей вокруг эстетики, авторской кухни и премиального общения. Философия локальных продуктов и поддержка украинского бизнеса. Организатор мероприятия Неля Шпилевая (@nelya_shpilevaya) и гастрокуратор Виталия Дубовецкая подчеркнули, что одной из целей вечера была презентация современного переосмысления украинской и японской кухонь.

Особый акцент сделали на важности использования именно локальных украинских продуктов. Сегодня это ключевой элемент для создания качественных, креативных и нестандартных блюд высокого уровня, способных удивить самых взыскательных гостей. Помимо гастрономических открытий, такой подход выполняет важную миссию – раскрывает потенциал отечественного производства и поддерживает украинский бизнес в сложные времена. Гастрономический перформанс от четырех шефов Главным украшением мероприятия стал авторский ужин из 8 блюд, который специально для события создали четыре известных шеф-повара Стефано Антониолли удивил выразительной подачей карпаччо из говядины и тунца со свежим трюфелем и соусом мисо, а на десерт устроил зрелищное шоу – "Киевский торт" в жидком азоте.

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Виктор Тимчишин представил современную интерпретацию европейской и украинской кухни – бриошь с грибной икрой и котлету по-киевски из судака и креветок под пряным соусом с пюре из корнеплодов. Юрий Диденко: удивил крокетом из курицы и креветки с соусом биск и рулетом из молочного поросенка с демигласом и кремом из цветной капусты. Илья Червенко: подарил гостям изысканное погружение в японскую гастрономию через сашими из лосося в стиле Nobu и классические нигири из симе-саба.

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Авторский Bar Experience и культурная программа

Украшением вечера стал барный перформанс от чемпиона мира по флейрингу и основателя On The Bar Евгения Соколова. Для гостей разработали сет из 5 концептуальных коктейлей: от цветочного спритца Sidro di fiori и зернового хайбола Radici на березовом соке до десертного Abbraccio с малиновым сорбетом и ликером из морской капусты и пармезана. В конце вечера гости запечатывали выбранный коктейль в банку с логотипом THE TABLE, а Евгений Соколов подписывал каждый напиток теплыми пожеланиями на память. Атмосферу события дополнили: Style Talk от имидж-стилистки Аллы Лисогор о секретах персонального стиля. Чувственное выступление вокалистки KORETSKA, чей голос погрузил гостей в мир искренних эмоций и эстетического наслаждения. Живое инструментальное сопровождение в начале события от piano_soul.one. Легкое и непринужденное конферанс от харизматичного ведущего Маркияна Назаркевича.

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Благотворительный аукцион и благодарность партнерамВажной частью мероприятия стала помощь Вооруженным Силам Украины: во время вечера состоялся благотворительный аукцион с эксклюзивным лотом, средства от которого направили на нужды военной бригады.

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THE TABLE.8 доказал, что в создании мероприятий высочайшего уровня не бывает мелочей. В завершение вечера команда шеф-поваров, су-шефов и все мастера, создававшие гастрономические шедевры этого мероприятия, получили ценные подарки от партнеров мероприятия. Отдельная благодарность за исключительное гостеприимство и высокий уровень сервиса пятизвездочному BANKHOTEL и ресторану Safe, а также всем партнерам мероприятия.