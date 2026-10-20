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Во Львове провели тренинг по посттравматическому росту для украинцев, вернувшихся из плена РФ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Во Львове провели тренинг по посттравматическому росту для украинцев, вернувшихся из плена РФ
Роман Мещеряков провёл тренинг, посвящённый адаптации после возвращения из плена. Источник: "Сердце Азовстали"

В львовском пространстве "ЯМариуполь" защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту (ПТР) общественной организации "Сердце Азовстали" Роман Мещеряков провел тренинг, посвященный адаптации после возвращения из плена. Участники обсуждали восстановление после пережитого, возвращение чувства контроля над собственной жизнью и постепенное восстановление способности самостоятельно принимать решения.

Во Львове провели тренинг по посттравматическому росту для украинцев, вернувшихся из плена РФ

Роман Мещеряков провел тренинг, посвященный адаптации после возвращения из плена. Источник: "Сердце Азовстали"

Роман Мещеряков сам прошел путь обороны Мариуполя и пережил плен. Поэтому он хорошо понимает опыт защитников и поддерживает их по принципу "равный-равному" – когда человек, переживший подобное, может поделиться собственным опытом и помочь другим обрести опору в процессе восстановления.

"После плена важно постепенно возвращать себе ощущение, что ты снова можешь влиять на собственную жизнь. Не нужно требовать от себя мгновенных изменений или пытаться преодолеть все за один день. Важно делать маленькие шаги, учиться снова принимать решения и чувствовать, что будущее снова зависит от тебя", – отметил Роман Мещеряков.

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Во Львове провели тренинг по посттравматическому росту для украинцев, вернувшихся из плена РФ

Роман Мещеряков провел тренинг, посвященный адаптации после возвращения из плена. Источник: "Сердце Азовстали"

Отдельную часть встречи посвятили международному Реестру ущерба для Украины. Участникам объяснили, для чего он был создан и как можно зафиксировать ущерб, нанесенный в результате российской агрессии.

Посттравматический рост – это процесс, в ходе которого человек после травматического опыта постепенно восстанавливает ощущение собственной силы, способность к осознанному выбору и возможность самостоятельно определять свое будущее. Это не означает забыть пережитое или преуменьшить его последствия, а скорее найти опору для жизни после травмы.

Во Львове провели тренинг по посттравматическому росту для украинцев, вернувшихся из плена РФ

Роман Мещеряков провёл тренинг, посвящённый адаптации после возвращения из плена. Источник: "Сердце Азовстали"

ОО "Сердце Азовстали", входящее в состав Фонда Рината Ахметова, развивает подход посттравматического роста в Украине. Его цель – сделать поддержку, основанную на понимании опыта человека и взаимодействии по принципу "равный-равному", важной составляющей помощи военным и гражданским лицам, пострадавшим в результате войны.

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реабилитацияФонд Рината АхметоваАзовстальУкраинаЛьвов
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