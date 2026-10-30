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Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
54
Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото
Facebook/Другое медицинское объединение Львова

В Львове 42-летняя Анна родила десятого ребенка – девочку Эвелину. Теперь в семье поровну мальчиков и девочек, а старшие дети помогают маме ухаживать за младшими.

Женщина рассказала, что поддерживать порядок в большой семье ей прежде всего помогает распределение обязанностей между детьми. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Друге медичне об’єднання Львова".

Женщина поделилась опытом десяти родов

Анна, которая недавно родила десятого ребенка, семь раз становилась мамой именно в этом роддоме. Она довольна условиями и работой медицинского персонала, ведь чувствует себя здесь комфортно и может рассчитывать на поддержку врачей.

В семье теперь пятеро мальчиков и пять девочек. По словам женщины, рождение Эвелинки особенно порадовало старших детей, которые давно мечтали о сестренке и хотели, чтобы в семье поровну было сыновей и дочерей.

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Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото

Источник: Facebook/Второе медицинское объединение Львова

Первые роды Анны состоялись 14 лет назад. Тогда женщина больше всего волновалась, потому что не знала, чего ожидать. Теперь у нее большой опыт, и она полностью доверяет медицинской команде, которая уже стала для нее родной.

"Каждые роды разные, и я всегда рада, что все хорошо", – сказала роженица.

Анна обратила внимание на определенную закономерность, подчеркнув, что мальчики обычно рождаются на одну-две недели раньше ожидаемого срока, тогда как девочки появляются на свет ближе к прогнозируемой дате. Эвелинка родилась именно в тот день, который определили врачи.

Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото

Эвелина стала десятым ребенком в семье. Источник: Facebook/Второе медицинское объединение Львова

Как многодетная мама все успевает

На вопрос, как многодетным мамам удается все успевать, Анна ответила:

"У детей есть расписание, у каждого свои обязанности, а за выполненную работу дети получают небольшие "награды".

Старший мальчик, которому 14 лет, сам составил график на послеродовой период мамы и следит, чтобы все его придерживались.

Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото

Источник: Facebook/Друге медичне об’єднання Львова

Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, в конце августа в селе Половцы на Ровненщине в семье Приступ родился 16-й ребенок. Теперь супруги воспитывают восьмерых девочек и восьмерых мальчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на Раховщине, что на Закарпатье, 26-летняя женщина родила четвертого ребенка вне медицинского учреждения. О своей беременности утверждает, что не знала.

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