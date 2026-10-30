Во Львове 42-летняя женщина родила десятого ребенка и рассказала, как справляется с большой семьей. Фото

В Львове 42-летняя Анна родила десятого ребенка – девочку Эвелину. Теперь в семье поровну мальчиков и девочек, а старшие дети помогают маме ухаживать за младшими.

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Женщина рассказала, что поддерживать порядок в большой семье ей прежде всего помогает распределение обязанностей между детьми. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Друге медичне об’єднання Львова".

Женщина поделилась опытом десяти родов

Анна, которая недавно родила десятого ребенка, семь раз становилась мамой именно в этом роддоме. Она довольна условиями и работой медицинского персонала, ведь чувствует себя здесь комфортно и может рассчитывать на поддержку врачей.

В семье теперь пятеро мальчиков и пять девочек. По словам женщины, рождение Эвелинки особенно порадовало старших детей, которые давно мечтали о сестренке и хотели, чтобы в семье поровну было сыновей и дочерей.

Первые роды Анны состоялись 14 лет назад. Тогда женщина больше всего волновалась, потому что не знала, чего ожидать. Теперь у нее большой опыт, и она полностью доверяет медицинской команде, которая уже стала для нее родной.

"Каждые роды разные, и я всегда рада, что все хорошо", – сказала роженица.

Анна обратила внимание на определенную закономерность, подчеркнув, что мальчики обычно рождаются на одну-две недели раньше ожидаемого срока, тогда как девочки появляются на свет ближе к прогнозируемой дате. Эвелинка родилась именно в тот день, который определили врачи.

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Как многодетная мама все успевает

На вопрос, как многодетным мамам удается все успевать, Анна ответила:

"У детей есть расписание, у каждого свои обязанности, а за выполненную работу дети получают небольшие "награды".

Старший мальчик, которому 14 лет, сам составил график на послеродовой период мамы и следит, чтобы все его придерживались.

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