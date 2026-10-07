В Киеве открыли мультиспортивный клуб для защитников Мариуполя и их семей

ОО "Сердце Азовстали" и "Шахтер Social" открыли в Киеве мультиспортивный клуб для защитников Мариуполя и их семей. Проект "Среди своих" уже три года работает в Днепре, а теперь стартовал и в столице.

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Первое мероприятие в Киеве прошло в формате семейного спортивного дня. Защитники Мариуполя, ветераны и их близкие приняли участие в футбольных соревнованиях и командных эстафетах, а также просто провели время вместе.

"Сегодня проходит открытие спортивного клуба в партнерстве с "Шахтар Social", где наши ребята, ветераны, занимаются футболом. И сейчас у нас семейный день, где семьи вместе с ветеранами объединяются, чтобы провести совместное активное мероприятие", – рассказала директор общественной организации "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Мультиспортивный клуб должен стать местом, где ветераны могут восстанавливать силы с помощью физической активности, общаться с товарищами и проводить время с семьей. На тренировки приглашают не только самих ветеранов, но и их жен и детей."Футбол для многих – это спорт номер один. Здесь может заниматься любой – и взрослый, и ребенок. Мы видим, что это очень хороший и эффективный инструмент для поддержания здоровья наших ветеранов. Когда приходят дети, жены, создается дополнительный эффект: человек чувствует себя более раскованным, восстанавливается и получает положительные эмоции", – отметил директор "Шахтер Social" Андрей Бабешко.

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К тренировке присоединился также тренер по посттравматическому росту и защитник Мариуполя Александр Дидур. По его словам, спорт помогает ветеранам снижать напряжение и справляться с последствиями травматического опыта.

Для участников клуба совместные спортивные мероприятия – это также возможность укреплять связи с семьей. Защитник Мариуполя Игорь Чертов пришел на открытие вместе с женой и сыном. "Мы становимся сплоченными, как команда. "Сердце Азовстали" дает нам возможности. Вот в августе мы с женой были на сплаве. Очень приятно, когда ты с семьей участвуешь в походах, сплавах и даже в таких мероприятиях, как сейчас", – рассказал он. Проект "Среди своих" является частью системной поддержки защитников Мариуполя и их семей, которую обеспечивает проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

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