21 ноября в ТРЦ Respublika Park на территории РЦ NeoPolis открылась "Резиденция S Николая" от "Яготинське для дітей", созданная в коллаборации с фильмом "S Николай и потерянное письмо" и кинодистрибьютором "Киномания".

Видео дня

Праздничная резиденция стала продолжением сказочной истории фильма. Она дарит детям и взрослым возможность окунуться в атмосферу волшебства и чудес в преддверии рождественских праздников. Здесь гостей ждут тематические декорации, праздничная атмосфера, возможность сделать яркие снимки и провести время вместе с семьей.

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Коллаборация "Яготинське для дітей" и фильма объединилась вокруг общей идеи – подарить детям веру в чудеса, а взрослым напомнить о ценности теплых семейных моментов, из которых и складывается настоящая магия Рождества.

Главные истории дня

Первые гости уже успели посетить резиденцию 21–22 ноября, однако праздничная история на этом не заканчивается – локация будет работать еще 5 и 6 декабря. Впереди дни, наполненные рождественским настроением и сказочными эмоциями.

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Приглашаем всех желающих посетить рождественскую резиденцию "Яготинское для детей":

Место: ТРЦ Respublika Park, рядом с Neopolis.

Даты: 5–6 декабря.

Время работы: с 14:00 до 17:00, вход бесплатный.

Приходите всей семьей, почувствуйте магию праздника и создайте собственные теплые рождественские воспоминания вместе с "Яготинское для детей"!