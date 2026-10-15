В Киеве состоится конференция TECHNOVATION

ИИ, цифровые решения, новые технологические продукты и украинские разработки уже меняют целые отрасли. Но следующий вызов заключается в том, чтобы превратить технологический потенциал Украины в глобальное конкурентное преимущество.

Видео дня

Именно этой теме будет посвящена конференция TECHNOVATION, которая состоится 27 октября в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

TECHNOVATION – высокоуровневая платформа, организованная Diia.City Union , которая объединит более 200 представителей правительства, лидеров украинского и международного бизнеса, технологических компаний и инвесторов. В центре дискуссии – инновации, глобальная конкурентоспособность Украины и роль украинских технологических компаний в новой геополитической и экономической реальности.

В программе:

- Fireside chat с Оксаной Ферчук, министром цифровой трансформации Украины.

- Две дискуссии:

- "Украинские инновации на глобальной арене" – о масштабировании украинских технологических компаний и их конкуренции на международной арене.

- "Как технологии трансформируют отрасли" – о том, как ИИ, цифровизация и инновационные решения уже меняют традиционные отрасли и бизнес-модели.

- И в завершение – публичная дискуссия с генералом Китом Келлогом, бывшим специальным представителем США по вопросам Украины.

Подробности и регистрация

Аккредитация для СМИ