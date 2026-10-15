В Киеве состоится конференция TECHNOVATION

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРемонт на линии электропередачи. ИллюстрацияРоссия выбрала новые цели для ударов по энергетике Украины: что хотят уничтожить в первую очередьГенераторы на улице в Киеве. ИллюстрацияУкраинцам выделят до 300 тыс. грн на генераторы и солнечные панели: программу помощи расширилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответилиРоссия официально отказалась объявить перемирие для проведения выборов в Украине: в МИД ответили"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФ"Это наше дело": Мерц отреагировал на предложение США о передаче контроля над замороженными активами РФФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьФридман, "Ростелеком" и государственные данные: почему национализацию "Киевстара" больше нельзя откладыватьThe Atlantic обнародовал скандальное заявление, ссылаясь на советника Зеленского: в Офисе президента отреагировалиThe Atlantic обнародовал скандальное заявление, ссылаясь на советника Зеленского: в Офисе президента отреагировали"Не поддавайтесь пропаганде": во Франции заявили, что две трети разведданных для Украины поступают из Европы"Не поддавайтесь пропаганде": во Франции заявили, что две трети разведданных для Украины поступают из ЕвропыИллюстрация - аренда жильяМожет ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцамВ Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для УкраиныВ Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

В Киеве состоится конференция TECHNOVATION

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
icon 36
В Киеве состоится конференция TECHNOVATION
Конференция состоится 27 октября в рамках КМЭФ. Источник: technovation.kyiv.ua

ИИ, цифровые решения, новые технологические продукты и украинские разработки уже меняют целые отрасли. Но следующий вызов заключается в том, чтобы превратить технологический потенциал Украины в глобальное конкурентное преимущество.

Именно этой теме будет посвящена конференция TECHNOVATION, которая состоится 27 октября в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

TECHNOVATION – высокоуровневая платформа, организованная Diia.City Union, которая объединит более 200 представителей правительства, лидеров украинского и международного бизнеса, технологических компаний и инвесторов. В центре дискуссии – инновации, глобальная конкурентоспособность Украины и роль украинских технологических компаний в новой геополитической и экономической реальности.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 18,0 т.
Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября
icon 18,0 т.
Большие мечты приведут к еще большим наградам: 3 знакам зодиака очень повезет в финансах уже после 15 октября
Александр Москалюк (военный)Александр Москалюк (военный)
icon 9,2 т.
"Последняя тайна Второй мировой войны": трагедия, которую скрывали за мифами
icon 9,2 т.
"Последняя тайна Второй мировой войны": трагедия, которую скрывали за мифами
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 4,1 т.
Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона
icon 4,1 т.
Отложите все дела, все может быть неудачно: в эти 5 критичных дат Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

В программе:

- Fireside chat с Оксаной Ферчук, министром цифровой трансформации Украины.

- Две дискуссии:

- "Украинские инновации на глобальной арене" – о масштабировании украинских технологических компаний и их конкуренции на международной арене.

- "Как технологии трансформируют отрасли" – о том, как ИИ, цифровизация и инновационные решения уже меняют традиционные отрасли и бизнес-модели.

- И в завершение – публичная дискуссия с генералом Китом Келлогом, бывшим специальным представителем США по вопросам Украины.

Похожие темы
IT-технологии
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться