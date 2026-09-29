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Осень приносит новый ритм и новые возможности. Для кого-то этот период откроет двери в любви, для кого-то – в работе, финансах или важных решениях. Узнайте, когда именно ваш знак получит свой шанс на приятные перемены.

Астрологи утверждают, что у каждого знака на этой неделе будет свой особенный день. Он может принести приятную новость, романтический момент, финансовую возможность или неожиданный поворот, который изменит планы, пишет horoscope.

Овен – движение, которое заряжает энергией

Вам сложно долго сидеть без дела, поэтому лучший способ перезагрузиться – дать выход энергии. Осенняя пробежка, активная прогулка, танцы или тренировка помогут не только размяться, но и очистить голову от лишних мыслей. Завершите ритуал приятной растяжкой и теплым душем.

Телец – уют в хорошей компании

Вам особенно важно окружать себя комфортом и приятными людьми. Устройте уютный вечер с близким человеком, вместе приготовьте что-нибудь вкусное, сходите на парную йогу или попробуйте потанцевать. Осень станет гораздо приятнее, если разделить ее маленькие радости с кем-то дорогим.

Близнецы – новые впечатления для ума

Вашему мозгу тоже нужен отдых, но обычное безделье может быстро надоесть. Заведите дневник, составьте осенний плейлист, попробуйте новое хобби или запишитесь на интересные курсы. Вам подойдет любое занятие, которое одновременно развлекает, вдохновляет и дает возможность узнать что-то новое.

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Рак – возвращение к тому, что согревает

Ваш ресурс этой осенью – дом, творчество и люди, рядом с которыми можно быть собой. Отправьтесь с семьей на прогулку за яблоками, посетите тыквенную ферму или просто устройте теплый домашний вечер. А если хочется уединения – попробуйте заняться фотографией, рисованием или обновлением интерьера.

Лев – больше света в пасмурные дни

Когда вокруг становится меньше солнца, вам важно самостоятельно добавлять яркие моменты в день. Просыпайтесь чуть раньше, выходите на утренние прогулки или выбирайте занятия, которые заряжают настроением. Не забывайте и о маленьких удовольствиях – красивый аромат, любимые духи или ароматические свечи.

Главные истории дня

Дева – тишина вместо информационного шума

Вам может быть сложно отключить бесконечный поток мыслей, поэтому осенью особенно полезно хотя бы ненадолго уйти от суеты. Прогулка по лесу, наблюдение за природой или несколько часов без телефона помогут восстановить внутреннее равновесие.

Весы – красота, которая вдохновляет

Вам нужно пространство, в котором приятно находиться и творить. Обновите осенний гардероб, устройте фотосессию, попробуйте новый уход за кожей или наведите порядок в доме. А еще лучше – поделитесь своим вдохновением с близкими.

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Скорпион – вода и полная перезагрузка

Ваш осенний ритуал должен быть максимально расслабляющим. Теплая ванна с любимым ароматом, бассейн, спа или просто вечер у воды помогут сбросить накопившееся напряжение. Если рядом будет любимый человек – такой отдых станет еще приятнее.

Стрелец – побег от рутины

Вам нужны новые горизонты даже тогда, когда календарь намекает на более спокойный сезон. Небольшое самостоятельное путешествие, поездка на выходные или даже спонтанная поездка за город помогут перезагрузиться. А время в одиночестве даст возможность услышать собственные желания.

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Козерог – люди, которые заряжают энергией

Вы привыкли много работать, поэтому осенью особенно важно не забывать о социальной жизни. Встреча с друзьями, вечер у костра, осенняя вечеринка или даже совместное садоводство помогут отложить дела и просто насладиться моментом.

Водолей – маленькое приключение

Вам быстро становится скучно от однообразных сценариев, поэтому даже небольшая смена обстановки пойдет вам на пользу. Отправьтесь в однодневное путешествие, сходите в необычный музей, откройте для себя новое место в своем городе или присоединитесь к волонтерской инициативе. Новые люди и впечатления вернут вам вдохновение.

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Рыбы – день абсолютного покоя

Вашей душе осенью особенно нужна пауза. Устройте себе день без спешки: спа, теплая ванна, паровая процедура, тихая музыка и минимум лишних дел. Если хочется разделить этот момент с любимым человеком – сделайте это. Главное сейчас – позволить себе просто отдохнуть.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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